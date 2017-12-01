На рынке в Германии обезврежено взрывное устройство

В Потсдаме, административном центре земли Бранденбург, близ Берлина, полиция эвакуировала рождественский рынок. Стражи порядка обнаружили свёрток с гвоздями и кабелем, а также предмет, возможно, являвшийся взрывным устройством.

Представители городской власти заявили, что расследование продолжается, найденные предметы изучаются. Во время инцидента никто не пострадал. Полиция Потсдама сообщила в Твиттере, что "подозрения относительно самодельного взрывного устройства подтвердились".

Рождественские рынки в Германии находятся в декабре под особым наблюдением полиции после прошлогоднего нападения гражданина Туниса на такой рынок в Берлине. Находясь за рулём грузового автомобиля, террорист задавил насмерть 12 человек, 56 были ранены.

Самая большая Рождественская ярмарка в Германии была открыта 1 декабря в Дрездене. Ожидается, что её посетят около двух миллионов человек.