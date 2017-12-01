CNN: Джаред Кушнер руководил контактами Майкла Флинна с Сергеем Кисляком

В Вашингтоне "осведомлённые источники" распространили информацию, что человеком, говорившим с Майклом Флинном перед контактами советника Трампа с послом России, был Джаред Кушнер. Эту информцию только что передал телеканал CNN.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, обвинённый в даче ложных показаний, признал себя виновным. Он заявил, что как офицер вооружённых сил США с большим стажем, включая боевые действия, намерен очистить себя от обвинений в предательстве национальных интересов и выразил намерение сотрудничасть со следствием.

Бывший советник президента США по вопросам безопасности заявил, что неоднократно информировал команду Дональда Трампа о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком. Американская пресса задаётся вопросом: кого именно информировал Флинн. Теперь появилась информация о Кушнере. Главный вопрос расследования Мюллера, как пишут американские медиа: будут ли доказательства личной причастности Трампа к контактам с российской стороной. Если подтвердится информация о роли Кушнера в "руководстве" действиями Флинна, то это усилит подозрения в адрес самого Дональда Трампа – Джаред Кушнер является зятем президента, мужем Иванки Трамп.