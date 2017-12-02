FT: в Великобритании запретили использовать антивирус Kaspersky

Госучреждениям Великобритании запретили использовать российские антивирусные программы "Лаборатории Касперского". Предупреждение выпустил глава Центра национальной кибербезопасности Киаран Мартин. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, Мартин направил письмо высокопоставленным представителям всех правительственных департаментов с предупреждением о том, что антивирус Kaspersky представляет риск.

В ноябре спецслужбы Великобритании выразили опасения в связи с тем, что российские спецслужбы могли иметь доступ к программам "Лаборатории Касперского". Сотрудники российской компании заявили, что со спецслужбами не связаны.