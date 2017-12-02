CNN: Трамп признает Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп не позднее 5 декабря планирует объявить о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США и иностранных дипломатов.

Собеседники телеканала отмечают, что Трамп может смягчить свое заявление для Палестинской автономии, объявив столицей только Западный Иерусалим.

По данным CNN, в Белом доме утверждают, что окончательное решение президентом еще не принято.

В июне Трамп отложил перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим на шесть месяцев. Свое решение он объяснил тем, что исходит из необходимости защищать национальную безопасность США.

Израильтяне считают Иерусалим своей столицей. Палестинцы настаивают, что в восточной части Иерусалима должна быть размещена столица будущего Палестинского государства. Вашингтон выступает за переговоры между палестинцами и израильтянами о статусе Иерусалима.