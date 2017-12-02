Слободан Пральяк отравился цианистым калием

Хорватский генерал Слободан Пральяк, покончивший собой в Гаагском трибунале, принял цианистый калий. О предварительных выводах экспертизы сообщила прокуратура Нидерландов. Следствие пока не установило, каким образом Пральяк смог пронести яд в зал суда.

29 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге рассматривал апелляцию на приговор Пральяка. Ранее его осудили на 20 лет тюрьмы за военные преступления в Югосолавии в 90-е годы. Услышав, что приговор не изменили, генерал крикнул, что отвергает вердикт, а затем выпил жидкость из пузырька, заявив, что это яд. Позднее в тот же день он умер в больнице.

