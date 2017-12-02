Илон Маск запустит к Марсу свой автомобиль Tesla

Американская компания SpaceX в январе следующего года планирует осуществить запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом глава SpaceX Илон Маск написал в Twitter.

Запуск осуществят с мыса Канаверал. Маск также написал, что грузом на борту космического корабля будет его спортивный автомобиль Tesla Roadster, играющий песню Дэвида Боуи Space Oddity. Пунктом назначения, по словам Маска, является орбита Марса.

Falcon Heavy – это связка из трех ракет Falcon 9. Об успешном запуске первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 в космос стало известно в марте. Испытания центрального блока новой ракеты тяжелого класса Falcon Heavy SpaceX провела в мае.