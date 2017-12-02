Сенат США проголосовал за законопроект о налоговой реформе

Сенат США принял законопроект о налоговой реформе. Документ подготовила Республиканская партия. За законопроект проголосовал 51 сенатор. 49 человек, включая одного республиканца, проголосовали против.

Законопроект предусматривает крупнейшее с 80-х годов снижение налогов в США. В частности, налог на прибыль с предприятий снизится с 35 до 20 процентов. Индивидуальные налогоплательщики получат налоговые льготы до 2025 года.

Противники законопроекта считают, что налоговая реформа выгодна крупному бизнесу и богатым людям. Кроме того, по мнению критиков реформы, законопроект увеличит дефицит бюджета на один триллион долларов.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что планирует подписать законопроект до Рождества.