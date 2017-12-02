Спецпосланник ООН рассказал о послевоенной Сирии

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что передал участникам межсирийских переговоров в Женеве документ, в котором отразил своё видение послевоенной Сирии. Документ носит неофициальный характер и содержит 12 пунктов. Делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии могут предложить к нему свои поправки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

В документе, в частности, о приверженности территориальной целостности Сирии, демократическим ценностям и выборному процессу без внешнего давления или вмешательства.

Очередной раунд переговоров по Сирии начался 28 ноября в Женеве.Перед их началом Де Мистура заявил, что основное внимание будет уделено вопросам разработки новой конституции. После этого, по словам спецпосланника, Сирия сможет проводить выборы.