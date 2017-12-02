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В Ганновере проходит съезд партии "Альтернатива для Германии"

Полиция применила водометы для разгона противников партии "Альтернатива для Германии", Ганновер, 2 декабря 2017 года

В Ганновере сегодня проходит съезд ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Это первый съезд партии после успешных выборов в Бундестаг в сентябре. В нём принимает участие около 600 делегатов.

Националистов встретили протестами. Десятки человек пришли к зданию, где собрались члены партии. Активисты выкрикивали лозунг "Солидарность без границ". Полиция Ганновера применила против демонстрантов водомёты.

Власти города готовятся к более масштабным демонстрациям. Ожидается, что позднее на улицы Ганновера выйдут несколько тысяч противников "Альтернативы для Германии". Некоторые активисты обещали блокировать автотрассы.

На выборах в бундестаг "Альтернатива для Германии" получила почти 13 процентов голосов и стала третьей по величине парламентской фракцией. В случае формирования коалиции из блока Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, она станет крупнейшей оппозиционной силой.

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