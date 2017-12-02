Дональд Трамп: у Флинна не было сговора с Россией

Президент США Дональд Трамп отрицает, что у его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна был сговор с Россией. Об этом сообщает Reuters. Президент США заявил, что Москва не вмешивалась в его предвыборную кампанию.

Так Трамп прокомментировал заявление Флинна, который вчера признал свою вину в даче ложных показаний ФБР. По версии следствия, он солгал агентам, когда сказал, что не обсуждал американские санкции на встрече с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

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