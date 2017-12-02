На юге Афганистана захвачены партии опия на 50 миллионов долларов

В провинции Гильменд на юге Афганистана захвачены запасы наркотиков на сумму в 50 миллионов долларов. Об этом заявил командующий объединённой группировкой США и НАТО генерал Джон Киколсон. Доля афганского опиума достигает 85 процентов на мировом рынке. Доходы от продажи наркотиков, по оценке американских военных, составляют до 60 процентов финансирования группировки "Талибан".

Операция, в ходе которой были использованы наземные рейды и авианалеты, началась 19 ноября. Были уничтожены лаборатории и заводы по производству героина. По словам генерала Николсона, полномочия, данные ему президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года, позволили более эффективно бороться с источниками финансирования террористов.

Все захваченные запасы опия подлежат уничтожению.

Провинция Гельменд, расположенная на границе с Пакистаном, считается крупнейшим районом производства опия. Большая часть этой территории, контролируется вооружёнными отрядами талибов.

При этом сами талибы отрицают свою причастность к производству наркотиков, ссылаясь на то, что во время правления "Талибана" производство героина в стране заметно снизилось.