В Нью-Йорке Алексея Учителя встретили протестной акцией

В Нью-Йорке премьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в субботу пикетировали гражданские активисты, которые протестовали против позиции режиссера, высказавшегося в поддержку аннексии Крыма и приехавшего представить фильм американской публике.

В субботу началась демонстрация "Матильды" в ряде городов североамериканского континента - помимо Нью-Йорка, его покажут, в частности, в Торонто и Майами. В Нью-Йорке запланировано два показа – в субботу и воскресенье, в качестве площадки выбран BMCC Tribeca Performing Arts Center в одном из колледжей Манхеттена. На премьеру, помимо зрителей, пришло 17 пикетчиков, которые выразили свой протест приезду режиссера, подписавшего в 2014 году письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина в отношении Украины и Крыма.

– Нам все равно, что он привез бы: хоть "Матильду", хоть "Дневник его жены", хоть с воспоминаниями о своей бабушке приехал бы, – говорит одна из участниц пикета Катя Шрага. - Мы устроили акцию именно из-за подписания письма в поддержку аннексии Крыма.

Информация о "прокате" фильма в Северной Америке, которая появилась на ленте ТАСС, полностью лживая: там говорилось о том, что фильм выходит в Америке и Канаде в "широкий прокат", что билеты раскупаются "коренными американцами", что известные продюсеры умоляют достать им билет. Так вот, либо народ в ТАСС не знает, что такое широкий прокат, либо сознательно лжет. "Матильду" в Нью-Йорке покажут два раза (сегодня вечером и завтра утром) в арендованном зале (то есть, за зал заплатили, чтобы провести в нем показ). Фильм в прокате подразумевает, что его закупили прокатчики, и он идет в кинотеатрах большим или малым экраном. Что касается "коренных американцев" и "больших американских продюссеров", то в толпе русскоязычного гламура таковые замечены не были.

Посетители концертов/спектаклей/выступлений подписантов нас очень часто обвиняют в том, что нам платят, что мы безработные, бомжи и т.д. Так вот, среди нас много музыкантов, художники, преподаватели, включая нескольких профессоров университетов, медсестры, айтишники, финансисты, журналисты, программисты и один филолог.

Русскоязычные гражданские активисты устраивают акции протеста в американских городах практически каждый раз, когда с гастролями приезжает кто-то из списка "подписантов" в поддержку аннексии Крыма – в частности, Владимир Спиваков, Игорь Бутман, Валерий Гергиев, Денис Мацуев.

"Мы здесь не для того, чтобы оспаривать культурные достижения подписанта, а для того, чтобы рассказать горожанам и гостям Нью-Йорка об аморальности и беспринципности этого деятеля культуры, о его поддержке войны и авторитаризма" – говорится в листовках, которые раздают прохожим участники пикетов.