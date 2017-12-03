В Праге обрушился мост, пострадали четыре человека

В Чехии четверо человек получили ранения, двое - тяжелые, после того, как в Праге рухнул пешеходный мост. Навесной 250-метровый мост через реку Влтаву на севере столицы Чешской Республики 2 декабря полностью обрушился.

"60-летний житель был помещен в искусственную кому, а 63-летнюю пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами", - сообщила представитель пресс-службы больницы Яна Постова. "Лечение также проходят двое человек 34 и 43 лет, получившие менее серьезные травмы, которые доставлены в больницу", - сказала она, добавив, что все четверо упали с моста, когда он рухнул примерно в 13:00 по местному времени.

Мост был построен в 1984 году и использовался пешеходами и велосипедистами. Чешские СМИ сообщили: власти неоднократно высказывали жалобы, что стальные канаты моста сильно проржавели и требовалась их замена.