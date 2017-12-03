В Сванетии жители блокировали региональную автотрассу

Жители высокогорного региона Грузии – Сванетии перекрыли важную автомобильную дорогу в знак протеста против строительства ГЭС и работ по добыче золота. По мнению сванов, эти работы наносят непоправимый вред экологии, мешают развитию туризма и способствуют миграции местного населения, создавая тем самым угрозу безопасности страны "в условиях продолжающегося конфликта с соседней Россией".

3 декабря утром около двухсот сванов (субэтнос грузинского народа, говорящие на сванском языке. – Прим. РС) перекрыли региональную автотрассу, пытаясь помешать работам по строительству крупной (по местным меркам) ГЭС на реке Местиачала. Участники акции также требуют прекратить все работы по добыче золота в Сванетии.

Пикет организован неправительственной организацией "Молодежное движение Сванетии". По заявлению лидеров протеста, а также рядовых участников акции, строительство ГЭС и добыча золота провоцируют селевые потоки, угрожая тем самым экологии и культурному наследию уникального по красоте высокогорного региона. Протестующие заявляют, что небрежное отношение инвесторов к экологическим проблемам может привести к миграции населения, и этим воспользуется соседняя Россия, конфликт с которой "все еще продолжается".

Полиция пока не вмешивается в развитие событий и не пытается силой освободить автотрассу. ГЭС в Сванетии строит международный консорциум с участием австрийской компании RP Global Investment.