“Вспоминают студенческие годы, и становится весело”

В Общественной палате состоялся первый в России форум коноплеводов. Представители Минпромторга и Минсельхоза пообещали поддерживать отрасль. Предприниматели, производящие товары из конопли, обсуждаливзаимоотношения с МВД, перспективы получения господдержки и развития бизнеса.

На официальном уровне

“Да мы тоже уже второй день с этого ржем”, – ответил секьюрити Общественной палаты,пока искал мою фамилию в списке приглашенных, на замечание о том, что форум коноплеводов – немного необычное для его учреждения действо.

Сам форум прошел на четвертом этаже палаты, в большом конференц-залена фоне изображения Минина и Пожарского. На стенах – вычурные росписи с историческими сюжетами о древней Руси. Рядом – кабинет уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовойи столы, уставленные бутербродами, пирожками, печеньями и кофе-машинами.

Легализация марихуаны в России (пока) не планируется. Агропромышленная ассоциация коноплеводов (АПАК) – это организация предпринимателей, работающих с техническими сортами конопли. Из такой конопли можно делать лекарства, ткани, продукты питания.

Как рассказала Радио Свобода директор АПАК Юлия Дивнич, в 2011 году в законодательство были внесены изменения, допускающие выращивание и обработку ненаркотических сортов конопли. С этого момента начали появляться компании, ориентирующие на коноплю свой бизнес.

Техническая конопля находится под контролем государства: например, если вы её выращиваете, раз в три года нужно покупать новые семена. Потому что опыление конопли проконтролировать невозможно, и за больший срок она может приобрести "нежелательные" свойства.

Если до Второй мировой войны в СССР обработка конопли составляла заметный сегмент сельского хозяйства, после войны эта традиция была уничтожена. По словам Дивнич, сейчас в России засеяно технической коноплей лишь семь тысяч гектар, и это – ничтожное количество. В АПАК 18 компаний-членов, а сама ассоциация появилась только в прошлом году.

В промышленном масштабе

В форуме приняли участие около полусотни человек – предприниматели, ученые, исследователи и представители Минпромторга и Минсельхоза. Рассматривали мировой опыт: было озвучено, что в числостран с мощной конопляной промышленностью входит даже Северная Корея, а Всемирное антидопинговое агентство разрешило спортсменам употреблять добавки из конопли.

В Нидерландах наркотические и технические виды конопли продаются в разных магазинах, их позиционирование никак не связано. В Китае могут расстрелять за марихуану, но Китай – мировой лидер по выращиванию технической конопли. Во многом отрасль контролируется китайскими военными: из конопли тамделают армейскую форму. У китайцев 600 патентов на ткани и лекарства из конопли.

Сергей Белопухов, проректор по научной работе Тимирязевской академии, рассказал, что ведущий сельскохозяйственный вуз России работал с коноплей всю свою 152-летнюю историю. Сейчас коноплю выращивают на полях академии в Пензе.

Заведующий лабораторией “Химия и технология модифицированных волокнистых материалов” Института химии растворов РАН Андрей Морыганов сопроводил свой рассказ об имеющихся в России технологиях обработки конопли для нужд текстильной промышленности большим количеством слайдов с огромным количеством примеров.

На форуме – с интонациями, похожими на риторику федеральных телеканалов – было заявлено, что исследования, позиционирующие коноплю как вредное растение, проводились в США и уже давно научно опровергнуты. Впрочем, упоминались и другие американские исследования, подтверждающие, что из конопли можно делать успокоительные лекарственные средства, а также препараты против тошноты, рвоты и останавливающие потерю веса больными СПИДом.

“Наша конопля гораздо вкуснее канадской!” – без тени сомнения заявил нижегородский предприниматель Андрей Кузин. Его компания “Конопель” выпускает конопляное масло, продает очищенные семена конопли (их можно есть, как семечки подсолнуха) и конопляное спортивное питание. Для рекламы продукции используется образ силача “Ивана Konoplina”. Предприниматели рассказали, что готов к открытию музей конопли: сейчас решаются юридические вопросы его работы. Обсуждалась подготовка просветительских курсов для школьников о том, что конопля – это не столько наркотик, сколько традиционный для России сельскохозяйственный продукт. А также выпуск видео-курса для Youtube – для тех, кто хочет начать свой бизнес в России и работать с коноплей.

“У меня фермерское хозяйство в Саратовской области. Ситуация сейчас не очень, одни убытки. Вот, думаю попробовать с коноплей”, – рассказал Радио Свобода мужчина средних лет. Он предполагает, что это занятие будет прибыльным, а основные сложности – ничего не напутать с законодательством об обороте конопли.

Два студента МГТУ им. Баумана рассказали Радио Свобода, что учатся на инженеров-экологов, на форум коноплеводов пришли потому, что готовят проект для конкурса стартапов, а также, в будущем, хотят найти для себя инвесторов. По их словам, из одного гектара технической конопли бумаги можно сделать столько, сколько из четырех гектар двадцатилетнего леса. Конопля каждое лето вырастает заново, так что это и экологично, и прибыльно.

Единственным на форуме носителем дредов (прическа, характерная для любителей музыки регги и растаманов – поклонников религиозного культа, предполагающего употребление марихуаны – Радио Свобода) был худощавый молодой человек. Он рассказал Радио Свобода, что у него небольшой бизнес – он продает в России успокаивающие средства из конопли для людей, страдающих ДЦП и аутизмом. Эти средства он закупает за границей, они сертифицированы как продукты питания. Проблем с полицией у него пока не было, но всё это сейчас не совсем легально. “Легализовать хотелось бы. Тогда я смогу продавать их по цене активированного угля, а не золотых слитков”, – заявил он.



Власть и полиция

Среди выступавших на форуме была известный эксперт Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина, долгое время бывшая фигурантом резонансного уголовного дела о торговле кондитерским маком как наркотическим средством. Многие правозащитники заявляли о том, что обвинения по этому делу были сфабрикованы. В своем выступлении в Общественной палате Зеленина говорила о сложностях сертификации технической конопли.

Предприниматели, продающие продукты питания и одежду из конопли в России, обсуждали в кулуарах, что главная проблема для них – дизайн упаковки. Если конопля на ней изображена слишком очевидно, товар нередко конфискуют за "пропаганду наркотиков". Собравшиеся обсуждали недавний случай в Краснодарском крае, когда правоохранители уничтожили 300 гектар технической конопли, засеянных одной из компаний.

“Другие такие истории похожи на краснодарскую. Ни в каких нормативах не прописано, что нужно уведомлять о том, что вы засеяли поле технической коноплей… А в этом случае о конопляных полях узнали представители высших органов власти. Спрашивают: “Что это?” Губернатор ни сном, ни духом. И никто же не думает, что конопля разрешена к выращиванию. Когда слышат слово “конопля”, сразу вспоминают студенческие годы, и всем становится весело. Губернатор потребовал скосить. Когда идет указивка свыше, сначала скашивают, а разбираются потом. А предприниматель теряет посев, выгоду, интерес к отрасли”, – рассказала Дивнич.

Ещё один спорный вопрос – в России нет четких правил обработки технической конопли, что потенциально опасно для предпринимателей. На форуме было озвучено намерение провести в Торгово-промышленной палате России встречу представителей коноплеводов и МВД для урегулирования отношений.

“Мы всегда были с коноплеводами и останемся”, – уверенно заявил заместитель руководителя департамента растениеводства Минсельхоза Денис Паспеков. Он призвал предпринимателей четко формулировать свои потребности и докладывать о них ассоциации коноплеводов, чтобы сформировать профильную систему господдержки. Схоже высказалась замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Ирина Иванова.

На форуме были заявлено несколько иностранных гостей, но они не доехали – из-за сложности с визами и потому, что их пригласили слишком поздно – так заявили организаторы.