В Тель-Авиве тысячи израильтян протестовали против коррупции

Около 20 000 израильтян приняли участие в демонстрации протеста в Тель-Авиве против коррупции и законодательства, которое, как они считают, направлено на защиту премьер-министра Биньямина Нетаньяху от расследования.

Демонстрация 2 декабря была самой большой из еженедельных митингов против Нетаньяху, который столкнулся с обвинениями в коррупции. Законопроект запретит израильской полиции публиковать выводы и вносить рекомендации в прокуратуру по обвинительным актам, связанным с государственными должностными лицами.

Сторонники говорят, что законопроект будет укреплять права подозреваемых, но критики заявили, что эти изменения будут служить только тому, чтобы прятать информацию от общественности в отношении уголовных расследований по делу Нетаньяху.

Премьер-министр подозревается в коррупции и злоупотреблениях служебным положением, включая утверждения о том, что Нетаньяху получил подарки от голливудского магната Арона Мильчана, урожденного в Израиле, и австралийского миллиардера Джеймса Пэкера.