В Петербурге прошел народный сход в защиту домов на Тележной

Около 30 гражданских активистов и градозащитников собрались возле старинного квартала из 5 домов на Тележной улице, которые городские чиновники приговорили к сносу. По закону в этой зоне сносить историческую застройку нельзя – кроме случаев необратимой аварийности. Градозащитники считают, что именно этой лазейкой в законе чаще всего пользуются недобросовестные чиновники и застройщики, чтобы получить разрешение на снос домов.

Активистка группы "Права для всех" Наталия Сивохина считает, что при сегодняшнем технологическом уровне говорить о необратимой аварийности нельзя – спасти можно любые дома, это только вопрос денег. Участники народного схода возмущались тем, что в городе находятся миллиарды на спорные дорогостоящие проекты, включая новый стадион, но всегда не хватает денег для старинных зданий – возможно, на этих работах не так легко поживиться за счет бюджета.

Собравшиеся провели общественную инспекцию расселенных домов. По их мнению, при визуальном обследовании необратимой аварийности не наблюдается – на двух домах имеются практически новые внешние лифты, а маячки на трещинах, установленные в 2016 году, не повреждены, - значит, трещины за это время не увеличились.

Когда активисты направилась во дворы, к ним подошли трое полицейских, уговаривая их покинуть заброшенный квартал – якобы для безопасности людей. На самом деле собравшиеся уверены, что полицейские пришли, чтобы не допустить несанкционированного митинга, у одного из них даже был мегафон, с помощью которого обычно гражданам предлагают разойтись, если их акция считается незаконной.

В данном случае разгонять акцию не пришлось – зато активисты подробно объяснили полицейским, почему они считают, что дома не обрушатся им головы в данную минуту. Во время схода активисты собирали подписи под обращением к городским властям в защиту домов на Тележной. Защитники квартала приняли решение о том, что они будут оспаривать в суде экспертизы, послужившие основанием для решения о сносе домов.

В народном сходе участвовал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, который собирается уже в понедельник запросить у вице-губернатора Игоря Албина эти экспертизы. Депутат считает, что губернатор Петербурга давно забыл данное им в 2012 году обещание спасти проблемный квартал на Тележной улице, пострадавший еще в 80-е годы при строительстве метро. Борис Вишневский не против, чтобы здесь возник культурно-досуговый молодежный центр, но он считает, что для этого не обязательно сносить дома, в которых можно провести капитальный ремонт.