Организацию "Удобные деньги" оштрафовали за молитву в рекламе

В Челябинске микрофинансовую организацию "Удобные деньги" оштрафовали на 100 тысяч рублей за использование молитвы "Отче наш" в рекламе. Об этом говорится на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области.

ФАС признала, что использование в рекламном сообщении религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих. В челябинской епархии РПЦ на запрос антимонопольной службы заявили, что подобного рода реклама несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к отказу от материальной выгоды.

Молитву "Отче наш" и образ Иисуса Христа микрокредитная организация использовала на календарях со своей рекламой, которые распространяли в офисах. После решения ФАС организация прекратила раздавать календари, но подала в суд иск с намерением оспорить штраф.

Ранее гендиректор фирмы Василий Орлов рассказал "Коммерсанту" , что календари с молитвой лежали в офисах, где их могли взять желающие, но не раздавались как рекламные материалы.