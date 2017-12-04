Просившему у Путина гроб пенсионеру вернули половину пенсии

Прокуратура Забайкальского края обнаружила нарушения в действиях судебных приставов, которые сняли со счета 72-летнего жителя поселка Ясная Анатолия Вертипрахова всю пенсию — 8 516 рублей. Это послужило поводом обращения пенсионера к президенту России Путину — он попросил подарить ему гроб и вырыть могилу.

Прокуратура установила, что судебные приставы не имели права забирать у пенсионера всю пенсию в счет оплаты долга за коммунальные услуги, а только ее половину. Поэтому Вертипрахову вернули 4 258 рублей. По итогам проверки прокуратура направила руководителю регионального управления Федеральной службы судебных приставов представление.

Ранее сообщалось, что Вертипрахов обратился к Владимиру Путину с просьбой вырыть ему могилу и купить гроб. "На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник", — написал тогда пенсионер.

Его долг за коммунальные услуги составлял 9 тысяч рублей, поэтому в дальнейшем приставы будут до 50% от пенсии списывать для погашения оставшейся суммы. Пенсия Вертипрахова на 84 рубля меньше установленного в крае прожиточного минимума.