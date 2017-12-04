10 лет за "сыр в масле"

Один из самых громких судебных процессов последних месяцев близок к развязке - прокурор запросил для Алексея Улюкаева 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима за якобы получение взятки от Игоря Сечина в ходе "следственного эксперимента".

Речи прокурора в понедельник предшествовала публикация Русской службы Би-Би-Си о скрытых от широкой публики показаниях самого статусного (в отсутствие Сечина, который в суде - несмотря на четыре повестки - так и не появился) свидетеля обвинения - отставного генерала ФСБ Олега Феоктистова.

Как следует из показаний генерала, данных им на суде, именно он придумал, где взять ключевую улику по делу: 2 млн долларов, с которыми задержали министра Улюкаева 14 ноября 2016 года. До сих пор в суде не рассказывали подробностей о том, откуда взялось столько наличных денег и куда они денутся после суда.

По версии Феоктистова, о необходимости провести следственный эксперимент ему сказали сотрудники ФСБ. По их поручению Феоктистов передал в спецслужбу наличные. Сечин в своих показаниях (копии протоколов есть у Би-би-си) также рассказывал, что именно Феоктистов занимался поиском денег для эксперимента.

"Деньги я попросил у своего хорошего знакомого, частного инвестора. Не объясняя ему причин: он до сих пор не знает, для чего эти деньги. Он мне принес [их] к зданию "Роснефти". Я здесь же их отвез в соответствующее подразделение службы безопасности, где по акту передал их сотруднику", - сказал Феоктистов.

Улюкаев позднее на заседании уточнил у Феоктистова, знал ли он о происхождении денег. "Я по образованию не экономист… Меньше знаешь, лучше спишь. Помню, принес, дал", - ответил тот. <...>

Далее события развивались следующим образом:

Саквояж, где находились наличные, был упакован в ткань "бордового цвета". Саму сумку Феоктистов описывал так: "Вид она имела темно-коричневый, кожаная. Знаете, когда показывают в фильмах старые саквояжи, такие докторские". <...>

сумку с деньгами Феоктистов положил "под елку" у президентского подъезда "Роснефти", в заранее оговоренное место. По его воспоминаниям, которыми он поделился в суде, после приезда Улюкаева их разговор с Сечиным занял две-три минуты. Затем бывший министр "довольно-таки бодро" взял сумку: "Открыл багажник, положил ее в багажник".

Улюкаев утверждает, что был уверен, что в сумке вино - подарок от Сечина. Но, поскольку 2 млн долларов весят 22 кг, обвинение считает, что министр точно знал, что в сумке не вино: бутылки с такой общей массой в сумку бы не влезли.

Речь прокурора в суде получилась очень жесткой - он обвинил Улюкаева в подрыве авторитета государства. Катался, мол, как сыр в масле - а все равно пытался "раскрутить" Сечина на взятку! Помимо 10 лет, гособвинитель попросил лишить Улюкаева, как говорили в старину, чинов и орденов:

Вечерний политрук

— Непорожный [прокурор] обращает внимание, что Улюкаев поехал в коммерческую компанию в рабочее время.

— Непорожный говорит, что Улюкаев использовал свои полномочия с целью личного обогащения, что «подрывает авторитет государства». Он просит обратить внимание на мотив — «это корысть». «Нуждался ли Улюкаев в денежных средствах, что его толкнуло на это?»

Судя по исследованным доказательствам, он «катался как сыр в масле», говорит прокурор.

Непорожный перечисляет арестованное имущество и деньги экс-министра.

Просит назначить ему 10 лет строгого со штрафом в 5-кратном размере суммы взятки — 500 млн рублей, запретить Улюкаеву занимать должности с выполнением функций власти и работать в госкорпорации в течение 10 лет, лишить его статуса действительного госсоветника, орденов «За заслуги перед Отечеством 3 и 4 степени» и ордена Почета.

Некоторым и запрошенное наказание показалось недостаточным.

Но большинство комментаторов, наоборот, удивлены суровостью предлагаемых мер - многие считали, что прокурор запросит условный срок.

Смирнов:

Прокуратура запросила Улюкаеву неожиданно много: 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.



С учетом того, что Улюкаев до суда был под домашним арестом такие сроки не так часто запрашивают. И вообще из под домашнего ареста шансов не уехать в колонию значительно больше.

Эдуард Лимонов:

К десяти годам запросили прокурорские приговорить Алексея Улюкаева.

Вот уж никак не ожидали мы. А что, ожидали ? Я так нет, не ожидал.

Ну, не назовёшь мягким такой срок ведь...



Ну-ну,это и есть война элит ? Или как понимать, когда свои своих так вот жёстко ?

Алексей Навальный считает, что "свои люди" в конце концов сочтутся.

Про Улюкаева. Когда его задержали, я сразу сказал, что будет домашний арест, а не СИЗО. Так и вышло.



А сейчас мой прогноз такой (ни малейшего инсайда не имею, просто предполагаю): Приговор будет такой, чтоб можно было выйти по УДО довольно скоро. Или вообще в колонию не попасть, то есть "вариант Васильевой".



Ему же засчитают отсиженное под домашним арестом (а он чуть больше года сидит).

Штраф будет довольно большой - богатенький Улюкаев потянет. Но в целом вернётся обратно к нам этот мастер макроэкономических прогнозов и будет снова сидеть на панельных дискуссиях не позже, чем через год.



Если дадут больше, то мне его жалко не будет, но я удивлюсь реальному сроку более 4-х лет.



Дядя социально близкий, на суде вёл себя как положено - ничего не болтал лишнего. Путина не хулил. Намёков не делал. Ну только адвокаты слили материалы дела журналистам, это допустимо.

Защита просит оправдать Улюкаева.

Прокурор попросил исключить из обвиненения пункт о вымогательстве. Некоторые комментаторы удивлены тому, почему в таком случае не судят и Сечина.

Экс-министр не теряет присутствия духа:

А в твиттере продолжают шутить: