США возобновят выдачу виз в российских регионах

Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с 11 декабря начнут проводить интервью на получение неиммиграционных виз. Об этом сообщается на сайте посольства США.

Посольство в Москве также продолжит проводить ограниченное число интервью на иммиграционные и неиммиграционные визы, а также другие типы виз.

Как сказал посол США в России Джон Хантсман, "мы хотим, чтобы россияне путешествовали в Соединенные Штаты, лично учились нашей культуре, учились в наших университетах и занимались бизнесом с компаниями США. Поэтому мы рады возобновить эти ограниченные операции. Мы считаем, что взаимодействие между людьми и российскими деловыми связями являются основой стабильности двусторонних отношений.

Однако наши услуги не вернутся к уровню, который мы поддерживали до необоснованного требования Российской Федерации о том, что мы резко сократили количество сотрудников в посольстве США и наших трех консульствах. Мы продолжаем работать со значительно сокращенным персоналом, что неизбежно означает меньший объем по визовым услугам. Хотя мы рады возобновить эти услуги, их ограниченный характер остается неудачным последствием решения России", – заявил посол США.

Как сообщалось ранее, власти России потребовали сократить более 700 сотрудников американских дипломатических учреждений в РФ в ответ на высылку из США 35 российских дипломатов.

С 23 августа дипломатические представительства США в регионах России перестали выдавать визы.