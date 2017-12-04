СМИ сообщили о гибели экс-президента Йемена

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Средства массовой информации сообщили о гибели бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха.
Издание Al Arabia сообщает, что гибель экс-президента подтвердили в партии Всеобщий народный конгресс.
В социальных сетях распространяются фото и видео, на которых предположительно изображено тело Салеха.
Официальных подтверждений смерти экс-президента Йемена пока нет.
Ранее Reuters сообщило о взрыве дома, где проживал Салех. По данным агентства, взрыв осуществили проирански настроенные повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах".
Временный президент Йемена Абд-Раббу Мансур пытается добиться политической стабильности в стране, где в последние 3 года активизировались боевики "Аль-Каиды" и действующие на юге сепаратисты. Беспорядки продолжаются с 2011 года, когда под давлением массовых выступлений протеста в отставку ушел президент Али Абдалла Салех, находившийся у власти 33 года.
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