Не доехали до Сирии

Главным ньюсмейкером передачи Владимира Соловьева в это воскресенье стала не Ксения Собчак, а сам Соловьев. Он признался, что хотел отправиться воевать в Афганистан (вывод советских войск оттуда он считает ошибкой), а своих детей готов отправить в Сирию - "не с камерой, а с автоматом".

Неожиданная воинственность лауреата премии ТЭФИ и обладателя престижной недвижимости в Италии удивила многих.

Немало комментаторов обвинило Соловьева в лицемерии.

Усы Пескова

Да, Рогозин тоже как-то хотел поменять все свои посты, чтобы полежать в окопе в ДНР

Но больше всего комментариев - предсказуемо - вызвали слова Соловьева о детях. Многие усомнились в том, что телеведущий в реальности готов повторить сюжет поэмы "Сын артиллериста". Во всяком случае, старший сын - по признанию самого телеведущего - отправился в противоположную от Сирии сторону.

Старший сын сейчас учится в Лондоне. Саша оказался фантастическим оператором и режиссером, успешно сдал творческие экзамены - причем в Англии глубоко наплевать, кто я такой. - утверждал недавно Соловьев в интервью "КП".

И, наверное, самый важный вопрос: