Германия стала лидером по заявкам от беженцев в 2017 году

В первом полугодии 2017 года Германия рассмотрела более 350 тысяч заявок на представление убежища. На долю остальных 27 стран Евросоюза пришлось менее 200 тысяч заявок. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на статистическое агентство ЕС Eurostat. Издание уточняет, что речь идет о первичном обращении беженцев к властям на предоставление убежища.

По данным Die Welt, с 2016 года в Германию ежемесячно прибывает около 15 тысяч претендентов на убежище. В начале декабря стало известно, что правительство ФРГ решило выплачивать денежную компенсацию тем, кто решит вернуться на родину после отказа в статусе беженца.

Deutsche Welle утверждает, что с февраля по октябрь 2017 года домой согласились вернуться около 8500 беженцев. При этом власти Германии за тот же период депортировали 19500 человек.