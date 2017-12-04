Клименко покинул пост директора Института развития интернета

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко покинул пост директора и председателя совета Института развития интернета.

Как сообщается на сайте самого института, директором организации назначен бывший глава правления Медиа-коммуникационного союза Сергей Петров, председателем совета – руководитель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

"Газета.ru" со ссылкой на источники в Кремле сообщает, что администрация президента решила "перезапустить" Институт развития интернета. Теперь, по данным издания, его целью станет обучение чиновников работе в сети, чтобы уменьшить количество случаев некорректного применения законов, регулирующих интернет в России.

Сам Клименко заявил агентству RNS, что ему в настоящее время интереснее развивать Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ), где он возглавляет наблюдательный совет.

Институт развития интернета был создан в 2015 году при поддержке Вячеслава Володина, который тогда занимал пост заместителя главы администрации президента. На сайте института указано, что целью его создания является развитие интернета, софта и медиа в России.

В 2016 году президент Владимир Путин назначил Германа Клименко своим советником по развитию интернета.