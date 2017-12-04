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Новости

В Йемене подтверждена гибель бывшего президента Салеха

Повстанцы-хуситы в Сане, 4 декабря 2017

Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех убит в вооруженном конфликте между его сторонниками и повстанцами-хуситами. Повстанческое движение еще недавно было союзником Салеха.

Официальные представители Народного конгресса, лидером которого был Али Абдулла Салех, заявили, что он погиб в результате нападения на юге Саны, столицы Йемена.

Лидер хуситов приветствовал новость как "знаменательную". Абдул Малик аль-Хути заявил, что раскрыл намерения правительства Йемена, которое пользовалось поддержкой военной коалиции во главе с Саудовской Аравией.

До минувшей недели сторонники Салеха воевали вместе с хуситами против нынешнего йеменского президента Абдраббуха Мансура Хади. Но длительная политическая напряженность и споры о принадлежности главной мечети в контролируемой мятежниками Сане привели в прошлую среду к вооруженным столкновениям. В них погибли 125 человек и около 240 были ранены.

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