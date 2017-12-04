Дональд Трамп поддержал республиканского кандидата от Алабамы

Президент США Дональд Трамп в понедельник поддержал кандидатуру республиканца Роя Мура в преддверии назначенных на следующую неделю дополнительных выборов на пост сенатора от штата Алабама. В последнее время Мур подвергся острой критике в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Трамп считает, что Рой Мур сможет обеспечить республиканцам достаточное количество голосов при обсуждении вопросов миграции и при голосовании за снижение налогов. Об этом президент написал в своём Твиттере. Мур в ответ выразил убеждение, что политическая платформа Трампа "Америка прежде всего" поможет вернуть величие Соединённым Штатам. "Жду не дождусь возможности помочь ему осушить вашингтонское болото"» – цитирует Роя Мура корреспондент "Голоса Америки".

В понедельник, 4 декабря, Трамп заявил, что победа на выборах в Алабаме кандидата от демократов нанесет ущерб республиканской повестке.

Что касается обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против республиканца, Трамп полагается на самого Мура, который говорит о своей невиновости. Республиканцы Алабамы также поддерживают Мура. Однако, некоторые представители Республиканской партии в Конгрессе стараются дистанцироваться от него. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл в прошлом месяце сказал, что верит обвинениям в адрес Мура, и вместе с другими сенаторами призвал его выйти из гонки.

К настоящему времени несколько женщин заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Мура, когда были подростками. Ему в то время было немногим более 30 лет.