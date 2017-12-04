В Челябинске суд прекратил дело супругов, требовавших своей зарплаты

В понедельник 4 декабря Центральный районный суд Челябинска прекратил административное дело в отношении семейной пары, якобы нарушившей правила проведения пикета. Об этом сообщил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин, представляющий интересы супругов Альфреда Зайнишева и Ильмиры Кираевой.

5 ноября 2017 года преподаватель вуза вместе с женой и грудным ребенком пришли на Алое поле с плакатом о невыполнении майских указов Владимира Путина. В указах говорилось о необходимости погашения долгов по зарплате. Муж и жена с ребёнком были задержаны полицией и доставлены в отделение. Был составлен протокол об административном нарушении. Молодым родителям грозил штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

– По мнению полиции, речь якобы шла сначала о пикете, а потом о шествии, поскольку с этим плакатом супруги ходили по Алому полю, - рассказал адвокат Лепехин. – 4 декабря суд не увидел в действиях семьи ни пикета, ни шествия.