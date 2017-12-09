Приватизация длиной в 26 лет. Эфир в 16:05

Почему в Украине по-прежнему актуальна приватизация государственных компаний ?
Почему спустя 26 лет после провозглашения независимости приватизация государственных компаний в Украине по-прежнему актуальна? Собеседник Виталия Портникова - член Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине, вице-президент Украинской академии корпоративного управления Андрей Бойцун. Эфир в 16:05.
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