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Дороги к свободе

Приватизация длиной в 26 лет. Эфир в 16:05

Обслуживание установки комплексной подготовки газа на Дубаневичевском газовом месторождении в Львовской области

Почему в Украине по-прежнему актуальна приватизация государственных компаний ?

Почему спустя 26 лет после провозглашения независимости приватизация государственных компаний в Украине по-прежнему актуальна? Собеседник Виталия Портникова - член Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине, вице-президент Украинской академии корпоративного управления Андрей Бойцун. Эфир в 16:05.

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Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

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