Приватизация длиной в 26 лет. Эфир в 16:05

Почему спустя 26 лет после провозглашения независимости приватизация государственных компаний в Украине по-прежнему актуальна? Собеседник Виталия Портникова - член Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине, вице-президент Украинской академии корпоративного управления Андрей Бойцун. Эфир в 16:05.