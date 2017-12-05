Трамп отложил заявление о переносе посольства США в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп 4 декабря отложил заявление о принятии решения о перемещении посольства США в Израиле в Иерусалим, сообщил Белый дом. Объявление о решении будет принято "в ближайшие дни", заявил представитель Белого дома Хоган Гидли.

Ранее Трамп определил 4 декабря как предельный срок, чтобы решить, подписать ли указ откладывающий отказ от перевода посольства из Тель-Авива на еще на шесть месяцев. Это указ об исключении, которое подписывает каждый президент США с 1995 года, чтобы избежать разжигания страстей по этой чувствительной проблеме, существующей на Ближнем Востоке.

Старшие должностные лица США заявили, что Трамп, скорее всего, издаст временный указ, второй с тех пор, как он вступил в должность, чтобы отложить перемещение посольства, несмотря на его обещание, сделанное во время избирательной кампании пойти на этот спорный шаг.

Представители администрации США утверждают, что Трамп, скорее всего, выступит с речью 6 декабря, и признает Иерусалим столицей Израиля. Этот шаг станет нарушением формировавшейся десятилетиями политики США, и может вызвать гневную реакцию среди палестинцев. "Президент ясно дал понять самого начала: вопрос не в том произойдет ли это, а в том, когда это произойдет," - сказал Гидли.

Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим был столицей их будущего государства. Большинство стран не признают претензии Израиля на весь Иерусалим, в котором находятся святые места, признанные важными для евреев, мусульман и христиан.