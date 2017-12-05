В Бурятии к школьнику, заявившему о нечестных выборах, пришла полиция

В Улан-Удэ полиция пришла домой к одиннадцатикласснику Андрею Цыдендамбаеву, который ранее пожаловался на нечестные выборы школьного президента. Об этом сообщает издание "Сибирь.Реалии".

Цыдендамбаев два месяца назад заявил, что в день выборов президента школы №25 в Улан-Удэ в отпечатанные бюллетени вписали имя третьего кандидата, который в итоге и победил. Вскоре после этого мальчик выступил в телеконкурсе "Синяя птица" на федеральном канале "Россия-1", где признался, что после "расследования нечестных выборов" его чуть не исключили из школы.

Отец школьника, Баир Ринчинов, позже​ заявил, что сына в школе "затравили": учителя настраивали против него одноклассников, директор обвиняла в том, что мальчик "опорочил честь школы", и угрожала отчислением. Некоторые учителя после признались, что на выборах школьного президента действительно были допущены нарушения: третьего кандидата вписали в бюллетени от руки в день голосования, поскольку "его не внесли вовремя, пропустив заявление". По их мнению, нарушение было неумышленным, поэтому не стоило "выносить сор из избы".

Накануне Ринчинов опубликовал запись, на которой видно, как местный полицейский пришел домой к семье школьника "по заявлению". Суть жалобы капитан изложить не смог, как и назвать имя заявителя.