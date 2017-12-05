Прокуратура Забайкалья подтвердила дефицит инсулина в регионе

Страдающим сахарным диабетом жителям Забайкальского края с начала 2017 года не выдавали инсулин в полном объеме из-за дефицита препарата у регионального Минздрава. Об этом, как сообщает издание "Сибирь.Реалии", заявили в краевой прокуратуре.

Жители Забайкалья весной 2017 года пожаловались, что в некоторых больницах перестали бесплатно выдавать рецепты на инсулин. Страдающие от диабета были вынуждены покупать жизненно необходимый препарат за свой счет.

В прокуратуре по итогам проверки сообщили, что медицинские учреждения вовремя направили в министерство здравоохранения заявки на инсулин, однако в краевую больницу №4 лекарство поставили с опозданием и не в полном объеме, в другую больницу инсулин не поставили вовсе.

Прокуратура обратилась в суд с требованием возместить больным ущерб из-за отсутствия бесплатных лекарств.