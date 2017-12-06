"Мы так ни разу не смогли"

Михаил Саакашвили, вероятнее всего, никогда не мог пожаловаться на скучную жизнь, но в последние месяцы удивляет даже он.

В сентябре бывший грузинский президент и одесский губернатор с боем прорывался на территорию Украины и прорвался. Вчера Саакашвили пытались арестовать сотрудники СБУ.

Сергей Марков:

В Киеве лраматически арестован Саакашвили. К нему вломились, он сбежал на крышу, на крыше его и арестовали. Толпа его сторонников побила стекла в автобусе, где он сидит и спустила колеса. Митинг в центре города резко усилился, перекрыт Крещатик. Он арестован по приказу Порошенко, о чем говорит распоряжение Луценко (сейчас человек Порошенко). Порошенко чувствует себя настолько сильным, что готов и нарушить строгую рекомендацию американцев не арестовывать Порошенко.

Виктор Мараховский:

Как сообщают нам дятлы международных агентств, к лидеру Движения демократических сил Украины - Михаилу Николаевичу Саакашвили - пришли спецслужбы, натравленные врагами.

Но Михаил Николаевич не растерялся, залез на крышу дома и завопил громко на всю улицу, что спрыгнет, если к нему притронутся.

...Не знаю как вы, ув. друзья, а я восхищён. Ведь казалось бы - жизнь позади, уже попрезидентствовал в другой стране, уже бежал. Уже влачил скучную эмигрантскую послежизнь, уже ездил по Манхэттану на велике в целях экономии и похудения, пил смузи и жаловался на цены забредающим журналистам.

И всё же сумел найти в себе вторую молодость человек. И бросился в пёстрые бездны украинской политики, и ввинтился в местную картинную избыточность как родной, и как папа в маму вошёл в репертуар уникального окопавшегося в экс-УССР цирка с пониженной социальной ответственностью

И репертуар тот сегодня немыслим без Михаила.

Кричи, Михаил, давай.

Сергей Талк:

Вообще, конечно, гонять по крышам бывшего руководителя государства - это новинка в политологии. Это войдёт в анналы. С другой стороны украинские власти воскликнут:

- Не виноватые мы, он сам пришёл!

Кто тут прав? Почему, например, Мугабе не бегает по киевским крышам? Я лично затрудняюсь сказать.

Олександр Ройтбурд:

если бы я был целым президентом и поссорился с саакашвили, я бы его победил.

очень просто.

1) я бы не лишал его гражданства.

2) я бы не мешал ему въезжать в украину и выезжать из нее в любое удобное для него время.

3) я бы лично попросил все каналы предоставлять ему эфир когда ему захочется.

пункта четыре просто не было бы.

Максим Юсин:

Саакашвили-шоу в Киеве. Кому и зачем понадобилось обострять ситуацию и привлекать внимание к этому человеку именно сейчас, не совсем понятно. Предыдущий раунд конфронтации с лишением гражданства и попыткой не пустить его в страну Саакашвили выиграл. Есть вероятность, что выиграет и на сей раз. Когда ситуация обостряется, он в своей стихии. Когда его не трогают, когда все тихо и спокойно, когда надо не митинговать, не истерить, а работать и договариваться, Саакашвили теряет рейтинг и сторонников. Он как никто умеет разрушать. Разрушил территориальную целостность Грузии. Сейчас расшатывает украинскую государственность. И те, кто задумал этот арест, который вполне может привести к столкновениям силовиков с митингующими, только помогают Саакашвили дестабилизировать Украину. О нем надо было просто забыть, он бы постепенно сдулся. А теперь он снова герой и страдалец.

Порошенко критикуют и внутри Украины, и за её пределами.

Денис Казанский:

Ура, СБУ задержала Саакашвили. Наконец-то пойман главный враг и виновник всех наших бед.

Ну а то, что у нас в парламенте россиянин Новинский, которому Янукович давал украинский паспорт, для нас законы принимает, а Одессу возглавляет действующий гражданин РФ Труханов - это мелочи. Этим некогда заниматься, есть дела поважнее.

Айдер Муждабаев:

А если совсем серьёзно, то после сегодняшних событий мне обидно и грустно, и я так зол. Я даже друзьям сегодня улыбаюсь через силу. Украина теряет скорость. Украина теряет мощь во время войны с РФ в никому, кроме Путина, не выгодном внутреннем противостоянии. Я не хочу революции, и я не хочу коррупции. Но если дальше так беспредельно покрывать коррупцию, то революция — стопроцентна. С Михо или без Михо. Я не хочу его в лидеры. Он по своему личностному складу лидер единоличный, а я так не хочу. Я считаю, что Порошенко ослабляет себя донельзя в этой уже выглядящей маниакальной — и опять личностной — борьбе. А я так не хочу. Я хочу Украину, а не личностное. Идите нахрен, личности, я хочу не вас, а страну. Я ни в кого из вас не влюблён и никого не ненавижу. Вы мне неинтересны. Интересна страна. Я настаиваю, чтобы вы имели это в виду. Я не брал билет на гладиаторские бои, я не хочу зрелищ. Я хочу, чтобы все мы думали о том, как нам вернуть Крым, Донбасс, а не гражданство Саакашвили или политический вес Авакову, Яценюку. Я ненавижу все это. Ненавижу. Вы крадете у Украины время, деньги и силы, которые сейчас так нужны. Если вы не остановитесь, не научитесь друг друга терпеть ради страны, то вас снесут оптом. И власть, и лидеров улицы, если в них разочаруются, а активные украинцы очень скептичны, — всех. И это будет заслужено вами. Но Украина этого не заслуживает.

Владимир Варфоломеев:

Очень горько наблюдать за тем, как в Киеве поступают с Михаилом Саакашвили. Он не заслуживает такого отношения к себе. Да и украинцы, мне кажется, боролись совсем не за это.

Алексей Лапшин:

Попытка ареста Михаила Саакашвили не позор, а преступление режима Порошенко, чем бы эта попытка не закончилась. Преступление, которое станет началом его полного краха. Следим за развитием драматических событий в прямом эфире

Антон Шеховцов:

Если так дело и дальше пойдет, то вскоре происходящее в Украине надоест даже ее дипломатам. Тогда на Западе у украинских властей останутся только одни "союзники" - наемные лоббисты. Все как в старые времена.

Остап Кармоди:

На самом деле Порошенко терять уже нечего. Деньги Европа ему давать перестала, причем с позорной формулировкой. Прекратить воровство он не может, потому что тогда потеряет последних союзников. Отрицательный рейтинг зашкаливает.

На следующих выборах наверняка прокатят, а потом, возможно, и посадят.

Нужно срочно устанавливать диктатуру, ни на что другое времени не осталось.

Но достаётся и Саакашвили.

Дмитрий Гололобов:

Только Владимир Владимирович Путин может организовать дело так, чтобы Михаил Саакашвили совершенно бесплатно работал на Россию, расшатывая гнилой киевский режим Порошенко

Аркадий Бабченко:

Если бы я был Владимиром Владимировичем, я бы сейчас выписал премию Петру Алексеевичу и Михаилу Николозовичу.

Одновременно. Обоим.

Спокойной ночи.

Роман Зайцев:

Не берусь советовать СБУ Украины, но на мой взгляд первое, что нужно сделать, это нейтрализовать наркодилеров.

Не знаю на чем Миша сидит, амфетамины, кокаин или галлюциногены, но то, что он упоротый это точно.

Пока он не протрезвеет, так и будет это беснование.

А если самые одиозные его сторонники работают за дозу, то вообще все становиться на-свои места.

Демьян Кудрявцев:

Скажу очевидное. С одной стороны - сожрала бы жаба гадюку, зная обоих поверхностно, но достаточно, считаю, что и Порошенко и Саакашвили - ординарные малообразованные властолюбцы, их правления сами по себе к демократическому и европейскому выбору отношения не имеют. С другой стороны - смена власти, ограничения, накладываемые на истеблишмент угрозой такой смены, двигают эти страны вперёд совершенно очевидно. Только внешний фактор сдерживает это развитие, одновременно являясь залогом удержания власти этими персонажами. Таким образом, при всей неприязни к бывшему грузинскому президенту, именно его необходимо поддерживать на Украине, как фактор ослабления и ограничения коррупционного президентского правления Порошенко. На самом деле, возможно, именно на фоне их борьбы в стране появится наконец осмысленная третья сила, свободная от кумовства и компромата ещё кучмовских времён.

Но увезти задержанного Саакашвили не смогли - его отбили у силовиков сторонники.

Эрик Лобах:

Саакашвили отбила у ментов восторженная толпа поклонников.

Но внесли его при этом в костёл (я не шучу). Всё-таки, у них порой весело на самом деле. Лично мне нравится.

В сущности - представьте себе ситуацию Вот в Москве есть симпатичный костёльчик кажется св.Людовика, рядом с Баррикадной.

Вот живёт у нас в частности свергнутый президент Киргизии, как вы знаете. Решили его власти наши почему-либо арестовать.

Арестовывают. Но толпа гастарбайтеров его освобождает и на руках вносит в собор св.Людовика - и там баррикадируется.

Это разве не прекрасно?! Александр Дюма с "Асканио" и т.д. - сдох бы от зависти.

Олег Козырев:

Саакашвили вложил сердце в народ Украины и народ это оценил. Коррупционеры попытались выгнать Саакашвили из страны - украинцы просто взяли и внесли Саакашвили через границу. Теперь когда Саакашвили хотели похитить силовики - народ взял и освободил Саакашвили из тюрьмы. Круто

Владислав Иноземцев:

Ну вот сейчас прекрасно видно, каковы шансы российской "несистемной" оппозиции и каково её реальное влияние на общество. Буквально несколько дней назад был "закрыт" на 30 суток г-н Волков, руководитель штаба Навального. Алексей решительно осудил это действо - и ряд других блоггеров также высказались неодобрительно в адрес российских правоохранителей и судей. А сегодня на Саакашвили попытались надеть браслет и посадить под домашний арест - и вот что происходит. И именно поэтому мне кажется, что у нас ничего не изменится ни в 2018, ни в 2024-м году, ни позже. Конечно, практика показывает, что украинские бунты пока тоже не приводят к появлению в Киеве правительства, которое было бы достойно готового раз за разом подниматься на борьбу за свои права и - главное - за уважение власти к себе украинского народа, но этот путь безусловно раздвигает границы свободы, и на каком-то этапе она воплотится в нормальном государственном устройстве. Поэтому сегодня происходящее в Киеве намного интереснее любых "президентских кампаний" в России...

Артём Голиков:

Сегодня сторонники Саакашвили отбили его у силовиков, прям из полицейской машины вытащили. Это очень круто. Мы так ни разу не смогли, наших увозили, а мы мокрые носы в воротник прятали... Прям завидно.<...>

Саакашвили респект и лучи поддержки.

От всей души желаю украинцам скорейшей и окончательной победы над ворьем во власти.

Алексей Домников:

Пока русские терпилы наблюдают как их с позором не пустили на Олимпиаду, украинцы в Киеве освободили из чекистского воронка гордого грузина.

Сварю я, пожалуй, себе капучино по такому поводу

Рустем Адагамов:

Когда уличный лозунг «Один за всех и все за одного» — не пустые слова. А то тогда в Москве тоже бодро покричали, а потом ментовский автобус с Навальным спокойно уехал. Почувствуйте разницу.

Саакашвили очевидно нравится роль уличного лидера и народного трибуна. Иные уже прикидывают сценарий нового Майдана.

Ирек Муртазин:

Украина на пороге нового Майдна? Настолько накипело, что украинцы готовы признать мессией варяга? Или пронесет?

Василий Кашин:

А ведь если тов. Саахов свергает тов. Порошенко и берет власть в Киеве, то с правовой точки зрения новое украинское правительство не будет иметь никаких преимуществ перед властями ДНР-ЛНР. Не так ли?

Стас Кувалдин:

Вообще помню, как в 2014 про наблюдение за Майданом из России говорили, как про подсматривание за соседской парой, занимающейся жарким сексом, когда вокруг сплошной облом.

Но сейчас то, что происходит описывается строками Псоя Галактионовича:

Товарищ Постышев,

На попу хвост пришив,

Поет и пляшет,

Сосиской машет

Именно по этому все это в лучшем виде и с подробностями показывается на всех российских новостных каналах.

Николай Азаров:

Саакашвили не сможет стать национальным лидером и поднять украинцев на очередной Майдан

Сегодняшняя ситуация с Саакашвили показывает, что из посольства США позвонили и потребовали его отпустить. Только по этой причине Саакашвили победно вышел из машины силовиков.

Могу с уверенностью сказать, что если бы спецподразделение «Альфа» получило четкий приказ, у так называемых «активистов» ни за что не получилось бы отбить Саакашвили у силовиков. Украина знает много таких примеров – задержание Луценко, Тимошенко и т.д.

Саакашвили не сможет стать инициатором нового майдана и взять на себя роль национального лидера. Он не пользуется такой популярностью среди украинцев. Конечно, к нему, помимо его штатных митингующих, присоединится определенное количество людей. Это те, которым надоел беспредел киевского режима.

Украинцы уже поняли, что этот режим необходимо сменить. Главный вопрос – на кого? Конечно же, не на Саакашвили. Сейчас идет процесс «вызревания» нового движения, который приведет к реальным изменениям в стране. Может быть весной, а может позже.

Эдуард Лимонов:

Дмитрий Песков зря так пренебрежительно, якобы мол он не полномочен комментировать человека, который на крыше. И ещё раз сообщил что мол Саакашвили прогрессирует, от жевания галстуков продвинулся к беганию по крыше.

Зря Песков так пренебрежительно, через губу.



Человек пытающийся устроить вторую революцию, плюс на сей раз не в его собственной стране заслуживает хотя бы возгласа :"Ни фига себе!"



"Замечательный грузин!" и в самом деле не совсем обычный. Кипит человек, но он сам пришёл к власти в Грузии и если ещё умудрится сейчас взбунтовать украинцев до того что сбросят Порошенко,- это будет исторически рекорд Гинесса как минимум.



Поражаюсь !

Я вот признаю, когда человек выходит из ряда вон. Михаил Никалозович незаурядная личность, давайте признаем всё-таки.

А не будем как Песков,-через губу...



Галстуки может и жевал, но сопли не жуёт. В тюрьме говорили "вату не катает". Так вот вату он не катает, это точно.

Сергей Худиев:

На месте Саакашвили я бы быстренько заключил парочку рекламных контрактов - например так демонстративно побрился какими-нибудь фирменными лезвиями, или на глазах у всех съел шоколадный банточик "Марс" - потому что народ прям следит за сериалом с замиранием сердца.