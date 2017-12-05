Явлинский представил президентскую программу "Дорога в будущее"

Глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский представил основные идеи своей президентской программы "Дорога в будущее". Политик намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Основой его экономической политики станет борьба с бедностью, заявил Явлинский на пресс-конференции в Москве.

По словам Явлинского, приоритетом деятельности всех государственных органов должен быть "свободный человек, который живет без страха", а также защита жизни и достоинства граждан. Политик выступил за создание новой политической системы с реальным разделением власти. Явлинский также высказался за отмену ряда "карательных законов" и "преодоление скрытого сталинизма".

Россия должна признать себя европейской страной и выстраивать мирное сотрудничество с ближайшими соседями, считает Явлинский. Политик подчеркнул важность неприкосновенности частной собственности, верховенства права и равных возможностей для всех граждан страны, сообщает "Интерфакс".

Ранее о намерении баллотироваться на пост президента Росиии уже заявили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), телеведущая Ксения Собчак и оппозиционер Алексей Навальный. В ЦИК заявили, что Навального могут зарегистрировать в качестве кандидата, если он добьется отмены судимости по делу "Кировлеса". Сам политик называет уголовное преследование политическим.