Правозащитный центр "Мемориал" сообщил о массовом похищении жителей Грозного сотрудниками правоохранительных органов Чечни. Известно как минимум о семи похищенных.

По данным "Мемориала", они содержатся на территории роты Нацгвардии в Грозном "в нечеловеческих условиях": их держат в неотапливаемом помещении и практически не кормят. Сотрудники правоохранительных органов Чечни не признают причастность к исчезновениям людей, причины их действий неизвестны. "Мемориал" намерен обратиться с запросом о похищении жителей Грозного в Следственный комитет и к уполномоченному по правам человека.

Правозащитники неоднократно сообщали о похищениях жителей Чечни. В числе исчезнувших были обвиняемые в терроризме и их родственники, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также те, кто выступал с критикой в адрес главы республики Рамзана Кадырова.