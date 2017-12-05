Опередить санкции

Все больше в последнее время появляется публикаций о том, что российские олигархи "нервничают" в связи с приближением февраля - когда, согласно закону о санкциях, администрация должна представить Конгрессу отчет о зарубежных активах крупных российских предпринимателей, приближенных к Путину.

На фоне разнообразных конспирологических предположений выделяется сегодняшний материал Reuters. Нет, олигархи, согласно источникам агентства, не готовят заговор против Путина. Они собираются выводить деньги из зарубежных активов - и даже пытаются на этом заработать.

Риск новых санкций США заставляет российский истеблишмент возвращать денежные активы из-за рубежа и придумывать неординарные способы, как это сделать, чтобы минимизировать потери, сказали четыре источника Рейтер.

В качестве идеи ряд представителей российской элиты, у которых есть счета за рубежом, предлагают выпустить облигации государственного валютного займа, которые обеспечили бы им больший доход и анонимность, чем банковские депозиты, сказали Рейтер три источника.​

Те же источники, впрочем, оговорились, что пока неясно, рассматривают ли эту идею в Минфине и правительстве всерьез. А вот комментарий источников РБК:

Источник РБК, близкий к Минфину, рассказал, что возможность выпуска таких бондов — это предложение участников рынка, которое не нашло поддержки в ведомстве. «Закон о бюджете и программа заимствований не позволяет выпускать такие бумаги», — уточнил собеседник РБК. «Если интерес к такого рода продукту есть, то логичнее, чтобы данные бонды выпускали банки», — добавил осведомленный источник на финансовом рынке.



Само по себе включение имени того или иного лица в отчет, который будет представлен в Конгресс, еще автоматически не означает, что против него введут санкции. Следуя букве закона, в отчет должны быть внесены имена всех сколько-нибудь состоятельных россиян, так или иначе связанных с руководством России и при этом ведущих бизнес на Западе - то есть потенциально тысячи людей. Однако, получив отчет, Конгресс может разработать те или иные рекомендации, которые могут включать в том числе и пункт о заморозке активов и другие неприятности.

“(У людей) есть опасения, что санкции будут введены против лиц, которые косвенно зарабатывают на компаниях под санкциями, - сказал он. - Все сидят и ждут, что будет, но деньги заводят в Россию”.

По аналогии с юридическими лицами, которым запрещено вести дела с российскими компаниями под санкциями и получать прибыль от сделок с ними, в этот список могут попасть топ-менеджеры, которые получают доход от компаний под санкциями в виде зарплаты и бонусов, предполагает источник.

Топ-менеджер в российском государственном банке сказал, что близкие к Владимиру Путину бизнесмены опасаются санкций и пытаются обезопасить свои сбережения, возвращая их в российские банки.

По его словам, они лоббируют выпуск Минфином специальных инструментов по примеру облигаций внутреннего валютного займа, в которые хотели бы вложить вернувшиеся на родину деньги и заработать на этом. - пишет Reuters.

Согласно данным экономиста из Калифорнийского университета в Беркли Габриэля Зукмана (мы в "Телескопе" писали о его совместной с Томасом Пикетти работе, посвященной неравенству в России), "в 2014 году россияне держали в офшорах финансовые активы на сумму около $200 миллиардов, что эквивалентно 10 процентам ВВП России за тот же год" - пишет Reuters. Если хотя бы часть этих денег вернется "домой", парадоксальным образом могут исполниться пожелания властей о деофшоризации экономики. Может быть, в этом и состоит "план Путина"?

История с секретными бондами вызвала серьезную полемику в Телеграме - не все считают идею, о которой пишет Reuters, реализуемой на практике.

BullShitOldFashion

Очень странный схематоз, гораздо проще инвестировать свои средства в практически не регулируемые нигде ICO? Но делать это надо быстро, пока еще нет никаких законодательных актов. Интересно, кто первый додумается?

Мысли-Немысли

На самом деле, кейс с секретными бондами демонстрирует насколько российская «элита» потеряла чувство реальности. Персонажи аля сенатор Керимов, которые долгие годы выводили из страны капитал, сейчас за него боятся, и требуют от государства (от которого они этот капитал и прятали) создать для них сверхликвидный и анонимный актив, чтобы они смогли спрятать свои средства, да и еще хорошенько заработать. Обычные ОФЗ, которые иностранные инвесторы раскупают как горячие пирожки, им не подходят.

Мария Баронова

Несостоятельные россияне, которым <ничего> не грозит, кроме как сдохнуть в тухлой районной больнице от ВИЧа без АРВТ, который они получили в свой предыдущий поход в тухлую районную больницу, предложили выпустить секретные вилы для всех <зажравшихся> состоятельных россиян, которым грозят санкции США.

"Независимая газета" отмечает, что российская оппозиция - во всяком случае, ее существенная часть - выступает за ужесточение персональных (в отличие от направленных на все население России) санкций.

В российской оппозиции идею персональных санкций в целом поддерживают. Зампред ПАРНАСа Вадим Лукашевич заметил, что партия выступает за санкционное давление до тех пор, пока его причины не будут устранены.

Зампред «Открытой России» Владимир Кара-Мурза (младший) при этом подчеркнул, что российская оппозиция не просит поддержки на Западе, а предлагает перестать поддерживать путинский режим. «Много лет назад страны Запада открыли двери как для обычных россиян, так и для коррупционеров и нарушителей прав человека. Эти люди хотят воровать и нарушать закон в России, а при этом пользоваться благами Запада. Мы считаем, что это лицемерие, двойной стандарт и просим Запад закрыть двери для дискредитировавших себя на родине представителей путинской элиты», – заявил Кара-Мурза.