Художник Владлен Гаврильчик умер в Петербурге на 89-м году жизни

В Санкт-Петербурге на 89 году жизни умер советский и российский художник Владлен Гаврильчик – один из знаковых представителей первого поколения ленинградского андеграунда. Об этом во вторник сообщил у себя в Фейсбуке художник Валерий Вальран.

Владлен Гаврильчик родился в 1929 году в городе Термезе, в Узбекской ССР. Он окончил военные училища в Ташкенте и Ленинграде и служил на военных судах до 1955 года, когда уволился со службы в звании капитан-лейтенанта.

Изобразительным искусством Гаврильчик увлекся еще в детстве, а в конце 50-х годов поступил в художественную студию в Ленинграде. Там же он познакомился с будущими коллегами по андеграунду – Николаем Любушкиным, Валентином Громовым, Василием Полевым и другими деятелями искусства.

С 70-х годов Владлен Гаврильчик полностью посвятил себя искусству, а в его мастерской проходили поэтические чтения и встречи представителей неофициальной культуры Ленинграда. Он также написал более ста стихотворений, которые в 90-е годы были опубликованы в виде нескольких сборников.