Шок от МОК

Нельзя сказать, чтобы неблагоприятного для российской олимпийской сборной вердикта Международного олимпийского комитета не ждали. Сведения о том, что россиян допустят на Зимнюю олимпиаду в Южной Корее только под нейтральным флагом, появились в прессе за несколько дней до вторничного заседания Исполкома МОК. Однако же решение руководства олимпийского движения все равно стало шоком - оно оказалось даже несколько более жестким, чем ожидалось.

Мышь в овощном

Стратегические бомбардировщики ВКС России нанесли удары обычным и высокоточным оружием по штаб-квартире МОК - организации, признанной террористической и запрещённой на территории нашей страны

Понятны чувства спортсменов.

А вот попавших под санкции российских спортивных чиновников жалеет мало кто - часть комментаторов согласны с выводами МОК об их причастности к допинг-аферам, а в "патриотическом" лагере осуждают за некомпетентность.

Антискрепа

Решение МОК - это политически ангажированное скотство. Но неужели эти упыри Мутко и особенно Жуков так и останутся на своих местах? Путин по-прежнему будет покрывать замаскировавшихся под своих? Тогда о каком гражданском единении мы говорим?

Под Колпаком

МОК забанил Мутко за манипуляции с допингом. Пожизненно. Но он все еще остается главой комитета по подготовке к Чемпионату Мира 2018 по футболу. Что же теперь скажет футбольное сообщество?..

Ругая спортивных чиновников, многие "охранители", впрочем, призывают сплотиться вокруг Путина, называя решение МОК политическим и направленным против России и ее президента.

Евгений Минченко

По решению МОК об отстранении российской сборной:

А что, были другие варианты?

Позиция коллективного Запада сегодня:

- Жестоко наказать Россию. Не только за допинг, а в принципе наказать, за непонимание своего места в современном мире;

- Спровоцировать раскол элит и дворцовый переворот:

- Добиться ухода Путина и смены режима.

Короче, новая холодная война в полный рост. Население психологически к ней готово. А вот элитам пора привыкать к самоограничению и отказу от демонстративного потребления. Журнал Tatler закрыть, Bentley продать, детей из западных университетов забрать и отправить в российскую армию рядовыми.

Некоторые, правда, находят и в отстранении от Олимпиады повод для гордости.

ЭИСИ - Повестка дня

Какие выводы из ситуации может сделать для себя наша страна, несмотря на всю болезненность олимпийского скандала для общества? Во-первых, геополитическая мощь России соответствует уровню второй половины 70-х годов - высшей точке развития СССР. Во-вторых, политические и экономические санкции против России косвенно признаны неэффективными даже их организаторами. В-третьих - ресурсов для давления остается все меньше. "Угроза" значительно более эффективный инструмент, чем ее реализация в политике. Сейчас мы знаем, что нашего флага не будет на Олимпиаде. Как не было в Лос-Анджелесе и на Олимпиадах до 1954 года. И что? Как это поменяет нашу жизнь? Ровным счетом никак.

Комментаторы противоположных взглядов согласны в том, что политика Путина, пожалуй, действительно сыграла определенную роль в нынешнем решении.

Глеб Морев

Еще одна спецоперация Владимира Путина. И вот закономерный результат:

На Олимпиаде не будет звучать российский гимн. Ни один сотрудник министерства спорта не будет аккредитован на Олимпиаду-2018. Российский вице-премьер по спорту Виталий Мутко пожизненно отстранен от присутствия на любых Олимпиадах. Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено.

Спортсменов жалко.

Ostap Karmodi

Adding insult to injury - мало того, что Россию не пустили на Олимпиаду, она обязана заплатить 15 миллионов долларов штрафа и возместить расходы на антидопинговое расследование.

Об этой пощёчине все ещё лет сто будут помнить.

​И, собственно, именно от Путина ждут теперь решения - благословить ли спортсменов на участие в Играх под нейтральным флагом, или же объявить полный бойкот. Одни считают, что российские власти готовятся к бойкоту:

Другие - что наоборот (и часть патриотически настроенной публики этим недовольна).

В любом случае, очевидно, споры о том, как теперь поступать, станут главным содержанием соцсетей на некоторое время.

ИА "Стекломой"

Все, до Олимпиады в Пхёнчхане допустили только "чистых" спортсменов сборной России и только под нейтральным флагом. НИКТО из участников сочинских игр на олимпиаду допущен не будет - ни спорстмены, ни доктора, ни чиновники (за редким исключением - например, глава ОКР Жуков может приехать).

Ожидаем, что спортсмены в подавляющем своем большинстве откажутся от участия в этом позорном мероприятии и не позволят вытирать об себя ноги.

Ekaterina Vinokurova

Мне пересказывают телевизор.

Говорят, на федеральных каналах наших «чистых» от допинга спортсменов называют уже чуть ли не врагами народа в случае, если они поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом.

Я хочу сказать вот что.

Государство - это люди. Сила и слава государства - в людях.

Поэтому я, как патриот, хочу выступления наших граждан на ОИ. И буду болеть, размахивая триколором перед телевизором.

Спортсмены жертвуют всем ради счастья участвовать в Олимпиаде и ради победы. Давление на них и призывы к бойкоту - это попытка переломать жизни живых людей в угоду неким интересам государства. Я такой подход не признаю.

Победа каждого россиянина в чем угодно(от школьных сочинений до хоккея) - это победа России.

Пусть наши едут выступать под любым флагом и пусть наши победят!

А диванных «патриотов» слушать никогда не надо, они и до спортзала никогда не дойдут.

Караульный, [05.12.17 20:28]

[Forwarded from Политджойстик]

С 1912 по 1948 годы на Олимпийских Играх проводились конкурсы искусств, включённые в программу игр по инициативе Пьера де Кубертена (основатель Игр). И более того, де Кубертен в 1912 году учавствовал под псевдонимом в таком конкурсе на 5 - х Олимпийских Играх в Стокгольме и завоевал золотую медаль за «Оду спорту».

...

Всё изменилось после того, как в МОК пришли спонсоры и большие деньги. 😊 А там, где деньги, там и политика.

...

Грусно, что мы такие наивные. Но, и радостно, что мы положили начало конца этому шабашу.

Караульный, [05.12.17 20:28]

[Forwarded from Медиатехнолог]

[ Photo ]

Жаркие. Зимние. Но не твои.

Караульный, [05.12.17 20:28]

[Forwarded from Kotsnews]

Как я уже писал:

Мне всегда казались большим лукавством все эти заявления о том, что спортсмены отстаивают честь страны, выступают ради нее. Может быть когда-то так и было. А сегодня большинство из них отстаивают свои амбиции и стремятся к своим личным целям. За это не надо их называть предателями. Просто они такие, это их жизненный путь.

Но и от тех, кто соглашается выступать под нейтральным флагом, тоже слышать о чести страны как-то странно. Вы шли к этому всю жизнь, и вам все равно, под каким флагом получить медаль. Причем тут страна-то. Вам скажут на Олимпиаде разговаривать на нейтральном языке, вы согласитесь.

Фалькао не приехал

За рыданиями по Матч ТВ, в Гражданской войне между либералами, кричащими, что допинговая система действительно была и мы все заслужили, и патриотами, требующими бойкота, может потеряться самое главное - сами спортсмены.

Это для них Олимпиада - самое главное событие в жизни. А мы уже сколько угодно можем рассуждать о политизированности Игр, будто для кого-то это было секретом.

В общем, позиция нашего скромного канала - те, кого допустят, должны ехать. Евгения Медведева заслужила свою золотую медаль, и будет очень обидно, если из-за механического обменв санкциями, как у нас любят, ее этой возможности решат. А мир и так будет знать, какую страну она представляет, даже если гимн этой страны не прозвучит на награждении.

Спортсмены должны ехать. И точка.

Впрочем, верх может одержать иная логика.

Andrei Desnitsky

Бойкотировать олимпиаду, все сэкономленные деньги раздать спортивным чиновникам и их же увешать с головы до ног золотыми медалями.

Вот это будет по-нашему!

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