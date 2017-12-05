Спецпрокурор Мюллер запросил в Deutsche Bank сведения о счетах Трампа

В США специальный прокурор Роберт Мюллер запросил у крупнейшего немецкого банка информацию о счетах президента США и членов его семьи. Дональд Трамп неоднократно получал крупные кредиты на различные проекты у Банка Германии (Deutsche Bank).

Мюллер ведет расследование по делу о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре между приближенными Трампа и Москвой. Банк Германии несколько недель назад получил от Мюллера запрос на предоставление сведений о ряде операций, сообщил агентству Reuters информированный источник, добавив, что ключевые документы с тех пор уже были переданы.

Deutsche Bank, предоставлявший компании Trump organisation кредиты на сотни миллионов долларов для выполнения проектов в сфере недвижимости, заявил, что не будет давать комментарии в отношении кого-либо из своих клиентов.

В июне банк отклонил запрос демократов из Палаты представителей на предоставление деталей о финансовых активах Трампа, сославшись на законы о неприкосновенности частной жизни.

В январе 2017 года Deutsche Bank согласился выплатить штрафы на сумму 630 миллионов долларов за организацию фиктивных сделок на общую сумму 10 миллиардов долларов, которые могли использоваться для отмывания денег из России, отмечает "Голос Америки".