Без флага, без гимна, без формы

Международный олимпийский комитет вынес свой вердикт в затянувшемся допинговом скандале.

В итоге: Олимпийский комитет России приостанавливает своё действие; ни один российский чиновник не будет аккредитован на ближайших зимних играх; Виталий Мутко и его заместитель в министерстве спорта Юрий Нагорных объявлены персонами нон грата на всех Олимпиадах до конца своих дней.

И, самое главное, в отношении спортсменов - официальной сборной России в Пхенчхане не будет, но "чистые" атлеты получат право на выступление под нейтральным флагом.

По этому поводу со вчерашнего дня в социальных сетях страшная ругань, зубовный скрежет и проклятия!

Сергей Шмидт:

Из серии "отклик на обсуждаемое событие".

Первое. Это новая холодная война. И на войне все просто. Раз ввязались, надо либо сдаваться, либо довоевывать. Довоевывать либо до победы, либо до ничьи. А как иначе? Слава богу, не мне принимать решения.

Второе. Внешнеполитических ресурсов у нынешней России для того, чтобы решение МОК было другим, нет. Ну или не хватает. Не думаю, что мировое начальство прямо указало МОК, что оно должно принять такое решение. Но сигналы (общеатмосферные) по поводу того, что в принципе допустимо принять такое решение и в этом не будет ничего страшного - МОК уловил.

Постскриптум. СССР, конечно, мог бы обжираться допингом сколько ему заблагорассудится - никто бы его ниоткуда не выгнал. Но зато в СССР не было колбасы. А сейчас зато колбаса есть.

Евгений Минченко:

По решению МОК об отстранении российской сборной:

А что, были другие варианты?

Позиция коллективного Запада сегодня:

- Жестоко наказать Россию. Не только за допинг, а в принципе наказать, за непонимание своего места в современном мире;

- Спровоцировать раскол элит и дворцовый переворот:

- Добиться ухода Путина и смены режима.

Короче, новая холодная война в полный рост. Население психологически к ней готово.

А вот элитам пора привыкать к самоограничению и отказу от демонстративного потребления. Журнал Tatler закрыть, Bentley продать, детей из западных университетов забрать и отправить в российскую армию рядовыми.

Для других комментаторов тот же инфоповод - приглашение к сарказму.

Виталий Портников:

Уберите за собой флаг и мочу. С Олимпиады. С Донбасса. С Крыма. Пошли вон.

Лев Шлосберг:

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи был реализован план Путина. Теперь выясняется, что у Господа были другие планы. Кто бы мог подумать.

Константин Эггерт:

Вес взят! То, что сделал МОК, не смогли бы сделать никакая Меркель и никакой Обама. Только Конгресс США может повторить или превзойти масштабный акт публичного унижения Кремля, совершенный МОК. Ответ не заставит себя ждать. Я, конечно, не о бойкоте Олимпиады-2018 (он предрешен), а об Украине, новых хакерских атаках, возможно о Ливии. Такое Путин не простит. Как написал в Твиттере Леонид Рагозин, "Держись, Воронеж!" Кто-то за это ответит по-крупному, и это будут не Мутко, и не Жуков. Господину Родченкову стоит обратиться к пластическому хирургу и сменить имя.

Семён Файбисович:

Врезали так врезали. Теперь будем наблюдать, как государство российское начнет выкручивать руки тем чистым спортсменам, кто согласен выступать не под российским флагом - бомбить Воронеж начнут.

Николай Митрохин:

Что то не видно ярких заголовков на первой странице о новом спортивном рекорде: "Россия стала первой страной в истории, отстраненной от Олимпиады из-за допинга".

Виталий Щигельский:

Олимпиада, прощай. Все потенциальные участники так или иначе скорбят, и только ФСБшики нассавшие в баночки остались, как минимум, при своих...

Они не будут возмущаться.

Они никогда не возмущаются, не пишут коллективных писем, не стоят в пикетах.

Им на все и на всех нассать. Вот они и ссат.

Алексей Кащеев:

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сказал о допинговом скандале вокруг олимпийской сборной России следующее: "Публичное унижение мы все переживаем, безусловно, но в принципе это был один из вариантов, который МОК готовил, который наши специалисты тоже рассматривали".

Ну хрен знает, Петр Олегович. По мне, наше публичное унижение - это зарплаты ученых, процент ВИЧ-инфицированных, падающие ракеты-носители и коррупция. Наверное, Вам, человеку состоятельному и сравнительно беззаботному, волнительно следить, насколько быстро наши спортсмены катаются на салазках или стреляют пульками по мишенькам, и для Вас эта фантасмагорическая спецоперация с подменой мочи кажется унизительной. Для меня она лишь подтверждает то, что давно подтверждено в других сферах российской действительности, а оттого совсем неинтересна. Думаю, ни Вам, ни нам не нужно переживать из-за публичного унижения, ибо никакой внешний враг уже не сможет унизить нас так сильно, как мы сами себя, причем уже давно.

Александр Гнездилов:

Бороться за проведение Олимпиады, получить ее, выселять людей из их домов, вырубать заповедники, потратить сотни миллиардов рублей в стране с миллионами бедняков - и провести Олимпиаду так, чтобы на следующие игры страну не пустили вообще!

Попасть, начиная с ноября 2015 года, в один из самых громких допинговых скандалов в истории - и повысить в октябре 2016-го министра спорта до заместителя председателя правительства!

Дважды избирать главу Олимпийского комитета страны первым вице-спикером Государственной Думы от партии власти - и надеяться, что никто не свяжет скандалы в спорте с государственной политикой!

Знакомьтесь - Владимир Владимирович Путин. Президент и премьер с конца прошлого века. В отставку не собирается.

Эльшад Бабаев:

Отстранение России от олимпийских игр всего лишь очередной закономерный итог встревания Кремля в спортивную сферу. В истории путинской России не было еще ни одного примера, когда вмешательство Кремля/чинуш/силовиков принесло бы благо и успех. Стабильно всегда и везде развал. Все, за что бы ни брался Путин и его <мрази>, все сразу катится к <чертям>.

Где появляется рука Путина - там наступает <конец>. Примеров <много>. Можно прямо с 99 года начинать. С "борьбы" с терроризмом. Даже в Рязани спалились со своим "сахаром". Про ВК вообще молчу, как отжали его у Дурова в пользу Сечина и Усманова - все, <рухнул> сразу, стабильно раз в месяц не работает. При Дурове такой <ерунды> не было. Хотите, чтобы что-то развалить, отдайте это Путину. Гарантия 146%.

Геннадий Гудков:

Решение МОК отстранить Россию от Олимпиады - это не только ( и не столько) реакция на допинговые скандалы, связанные с прямым участием в этом ГОСУДАРСТВА, его ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР. Причина такого позора - даже не показания «перебежчика» Родченкова или коктейль «Дюшес», избранный нашим Минспорта напитком нашей Олимпийской сборной. Это даже не «окно» в лаборатории ВАДА, через которую подменялись пробы с мочей спортсменов.

Главная причина такого жёсткого и абсолютно позорного для всей страны решения МОК - это циничное и нарочито демонстративное презрение российской власти к правилам и принципам Олимпийского движения. Руководство России фактически бросило всему миру вызов: оно не только не наказало виновных в обмане и допинговом жульничестве, но и поощрило более высокой должностью (до премьер-министра) Мутко, сохранило на своих постах руководителей Минспорта и Олимпийского комитета (А.Жуков), напрямую причастных и повинных в случившемся скандале. Российское ГОСУДАРСТВО дало ясно понять всему миру, что ни признавать ошибки, ни наказывать виновных, ни испытывать чувство стыда, ни раскаиваться в содеянном оно НЕ НАМЕРЕНО. Вместо этого власти России продолжали врать, а также развернули в стране крикливую и агрессивную кампанию «Кругом одни враги и русофобы, которые мстят нашим спортсменам за их победы!»

Скажите, Вы захотите идти в праздничном строю рядом с шулером, пойманном на наглом передёргивании карт, но громче всех кричащем о своей чести и кристальной честности?! Вот почему на грядущей Олимпиаде не будет гордо реять флаг страны, поправшей ее принципы и продолжающей упорствовать в своем вранье и тщеславии.

Артур Гаспарян:

О нарушении «фундаментальных принципов олимпизма» льют сейчас свои мудковые крокодиловы слезы те, кто чхал на эти принципы, когда возводил допинговое наперсточничество в циничную госпрограмму под крышей спецслужб. Никто, кстати, так и не уволен, как и не отправлен под суд. Ментальность дорвавшихся до власти гопников с их дворовыми повадками называется, правда, теперь и здесь «патриотизмом», который, однако, превратил Россию в нерукопожатного изгоя в мире. В том числе в мире спорта.

Александр Кобринский:

МОК, признав факт существования в России государственной программы поддержки допинга, фактически поставил перед нашей страной ультиматум: либо Россия все это признает, увольняет тех, кто организовал махинации с пробами и создавал "коктейли", - либо Россию ожидает полная изоляция в спорте.

Не сомневаюсь, что сейчас кремлевские аналитики лихорадочно взвешивают: готовы ли российские граждане ради "вставания с колен" лишиться спортивных соревнований с участием нашей страны.

Если ответ будет дан положительный: мол, холопы готовы, - надо ждать массированной промывки мозгов на тему "Чем меньше участвуем в олимпиадах - тем нам лучше!", "МОК и международные федерации - наши враги!", "Они не могут нас победить в спорте - поэтому не допускают к соревнованиям!".

И главный итог - "Нам не нужны эти олимпиады, мы устроим свою олимпиаду!"

Потратим пару триллионов рублей, пригласим Судан, Сирию, КНДР, ДНР и ЛНР, Науру и т.п. И все это будет широко показываться по телевизору. И вот тут-то Россию никто не посмеет тронуть.

Игорь Егоров:

Тут что страшно. Что это просто иллюстрация того, что происходит со страной вообще. При развале отечественной науки, при всё большем отставании в области технологий, при архаичном производстве Россия, как лягушка в басне, пытается раздуться до величия быка - СССР. С легко прогнозируемым результатом. Хорошо что лопнул первым пузырь в спорте. Есть возможность взглянуть правде в глаза, принять меры для РЕАЛЬНОГО возрождения и становления всего, что еще можно спасти, осознать своё место в историческом болоте и медленно, с трудом, шаг за шагом вылезать из него на твердую почву, перестав тратить силы па пустое кваканье.

Вот только посмейте сказать, что это - не патриотично. Непатриотично галдеть что всё хорошо, что нас зажимают, что всё равно мы круче всех и скопом катиться в ... Ну в общем, вы сами догадывается куда...

Елизавета Осетинская:

Не смотрю олимпиады, не болею, дышу ровно. Но Фак! Это какой-то позор! Как можно было довести до этого?!

Почему Мутко фром хиз факиинг харт не убился апстену чтобы от родины то позор отвести?!

Виталия Мутко вообще полощут все кому не лень, заодно с главой ОКР Жуковым - тот, кстати, принёс на исполкоме МОК свои извинения.

Ирина Алкснис:

Во всем этом есть, как минимум, один большой плюс. Приятно посмотреть, как наших спортивных чинуш мордой по батарее возят.

Алексей Дурново:

Жаль спортсменов, для которых все это обернется адским геморроем. Жаль болельщиков. Надеюсь, Россия все-таки поедет под нейтральным флагом в Пхенхчан. За Шипулина, Устюгова и хоккеистов я буду топить даже под аббревиатурой OAR.

Ну и главное. России нужно будет заплатить 15 миллионов долларов. Оплатить расследования Освальда и Шмида. Надеюсь, эти деньги вынут из карманов Мутко, Нагорных и прочих блистательных российских спортивных чиновников, которые великолепно отработали эти полтора года и сделали для российских спортсменов все, что было в их силах.

Вадим Эрлихман:

Решение МОК (mock), конечно, вполне издевательское, никак не связанное со спортом, а вытекающее из недовольства западных элит имперскими претензиями уже снятой, казалось бы, с повестки дня России. Сейчас будет нагнетаться "всенародное возмущение" этим решением, но лично меня возмущает другое. То, что нас не пустят на Олимпиаду, было понятно давно - как и то, что футбольный чемпионат будущего года, скорее всего, будет сорван. Зачем же на подготовку ко всему этому тратились миллиарды - в условиях кризиса отобранные у пенсионеров и бюджетников? Почему до сих пор сидят на своих местах всякие мутко, допустившие это позорище? Почему наша пропаганда опять встречает ситуацию неготовой, с причитаниями "ах, как нас подло обманули!" То, что на эти резонные вопросы никто не ответит, как раз и показывает, что нынешней России роль империи удается крайне плохо.

Александр Кынев:

Вот все тут ругаются, а ведь Мутко вошёл в историю. Кто обычно помнит имена спортивных чиновников? А этот останется в истории, правда с запашком (того, что меняли). Многие бы мечтали хоть так остаться в памяти, но только ему повезло. Ирония судьбы - в истории остаётся лучшее и такое.

Леонид Гозман:

Ни в коем случае нельзя оставлять без последствий решение МОК. Надо судить Мутко и остальных, причастных к организации допинга.

Станислав Кучер:

Так кто же отWADил, или, к черту привлекательную игру слов, кто отымел Россию во всей этой истории? Всемирное антидопинговое агентство? Международный олимпийский комитет? «Вашингтонский обком»? Мировая закулиса? Наверное, все понемногу, но возможным этот унизительный для нашего вечно встающего с колен государства акт стал исключительно благодаря позорному бездействию именно российских чиновников. Это не наше с вами поражение и даже не поражение наших спортсменов. Это полный разгром и позор «генералов» и «маршалов» от спорта и политики, так и не решившихся воевать на войне, в которую сами позволили втянуть и себя, и страну.

Карина Орлова:

Уверена, что Владимир Путин перекрестился и выдохнул, узнав о решении МОК отстранить Россию как страну от участия в зимних Олимпийских играх-2018.

Ведь что получилось: российские спортсмены массово, осознанно и с помощью российского правительства и ФСБ принимали допинг и подделывали результаты для WADA.

Видимо, принимать допинг и создать систему государственного мошенничества проще и дешевле, чем вкладывать деньги в развитие спорта, СПОРТА. Строить спортивные базы, стадионы, развивать детский, юношеский спорт. Да даже и не видимо, а совершенно точно это дешевле, потому что деньги на развитие СПОРТА всегда можно украсть на господрядах.

Торжествующе открывая игры в Сочи в 2014 году, Владимир Путин знал, что российские спортсмены в большинстве своем - мошенники от спорта, то есть что победы им обеспечивает не собственный талант и упорные тренировки, а допинг.<...>

По итогам отъема медалей за Сочи Россия уже скатилась на пятое место в командном зачете, и видимо, скатится еще. Казалось бы, позор национального масштаба. Но! У российской нации память короткая, как у рыбки, живет она одним моментом, а момент торжества победителя прошел, оставшись в феврале 2014 года, и сегодня уже никто и не расскажет лишний раз, сколько там медалей забрали и за что. Короче, в рыбьей памяти российской нации Олимпийская Сборная России навсегда останется победителем игр Сочи.

Другое дело - приближающаяся Южная Корея. Все мы помним позорный провал россиян в Ванкувере, и накануне выборов президента никто в Кремле, уверена, национального протеста, а в области итогов Олимпиады он единственный и представляется возможным, не хочет.

А он, протест, непременно был бы, будь Россия допущена к Играм-2018. Ведь допинг теперь нельзя, а спортсмены те же, и если судить по результатам Кубка мира по биатлону, то на Зимних Играх российским биатлонистам светила бы почетная вторая десятка. Национальное позорище, а поскольку Россия у нас, по каноническому определению Вячеслава Володина, это Путин, то позорище было бы Путина личное. Что ооочень и ооочень плохо было бы к выборам 2018 года.

Думаю, что эти возможности Владимир Путин просчитал еще полтора года назад, когда скандал с допингом начал только раскручиваться. Именно поэтому, я думаю, Путин не открестился от Мутко и некоторых товарищей из ФСБ, а министра спорта даже повысил в должности. Ведь как удобно было бы это сделать - свалить все на Мутко, тем более его все ненавидят еще за Ванкувер, уволить, уволить других чиновников, начать может быть уголовное дело против пары козлов отпущения, и сохранить шансы на Игры-2018. Если не ошибаюсь, WADA или МОК так прямо и заявляли, что на их решения влияние окажет то, как Путин поступит с чиновниками, ответственными за допинговое мошенничество.

То есть вопрос о допуске России к играм уперся в одного, по сути, Виталия Мутко и нескольких других деятелей помельче. Вряд ли, думаю, Владимир Путин настолько верен своим комрадам, чтобы выбрать в пользу них.

Нет, думаю, что Путин и не хотел участия России в Играх-2018, потому что никогда еще Олимпийская сборная России не была так близка к провалу.

А плохие результаты российских спортсменов под нейтральным флагом объявят итогом деморализации, вызванной действиями Запада, вот увидите.

А вот, вероятно, главный раскол в умах - отношение к выступлению под нейтральным флагом.

Одни негодуют.

Алексей Осин:

Да, кстати... сборная СССР отказалась играть с Чили после путча Пиночета и убийства Альенде.... "чемпионат мира бывает один раз в жизни", "надо было поехать и порвать."... "интересы спортсменов, который горбатились многие годы". С какой стороны не приставишь, выходит коряво, правда? Поэтому тогда уважали, а сейчас?

Егор Холмогоров:

Мы отлично понимаем, что пресловутый «допинговый скандал» не был ни причиной, ни основанием для разрыва МОК с Россией, даже как повод он выглядит довольно натянуто. Перед нами желание стигматизировать Россию как «страну изгоя», но тут слишком перестарались – членам МОК явно никто не рассказал русский анекдот про «отставление академии от Ломоносова». Нас попросту исключили из глобального мира, признав не полюсом внутри него, каковым был Советский Союз, а «тьмой внешней», ну а для кого-то, наоборот, светом. Плакать по этому поводу, право же, не стоит.

Родоначальники олимпийских игр, древние греки, относились к олимпийским изменникам без пощады. Тогдашние игры были состязанием патриотизмов пожалуй в еще большей степени, чем нынешние, поскольку каждый атлет боролся или бежал не во славу многомиллионной абстракции, а во имя полиса, где его все и он всех знали в лицо. Поэтому не прощали даже смену одного отечества на другое (что в сегодняшнем спорте мало кого смущает), а что сделали бы с тем, кто решился на играх публично отречься от отечества – трудно даже вообразить. Павсаний, в «Описании Эллады», приводит пару примеров отношения к олимпийским перебежчикам.

Астил из Кротона «одержал в Олимпии подряд три победы в простом и двойном беге. Так как при двух последних победах он в угоду Гиерону, сыну Дейномена, объявил себя сиракузянином, то за это кротонцы присудили дом его обратить в тюрьму и опрокинули его статую, стоявшую у храма Геры Лакинии» (VI, XIII,1). «Сотад, победив в длинном беге в 99-ю олимпиаду, объявил себя, как он и действительно был, критянином, а в следующую олимпиаду, подкупленный от имени всей эфесской общины, он превратил себя в эфесца. За этот поступок критяне приговорили его к изгнанию» (VI, XVIII, 4)...

«Повышение спортивных стандартов может обернуться бедой для национального спорта. Турнир перестал быть здоровой схваткой, в которой может попытать силы любой обычный человек: теперь он проводится за высоким забором, под охраной, и представляет собой поединок прославленных чемпионов, против которых обычному человеку выходить бессмысленно — да его никто туда и не допустит… Пока игра остается игрой, все хотят в ней участвовать. Когда она становятся искусством — все хотят на нее любоваться» - Парируя тезис лорда Веллингтона, что «битва при Ватерлоо была заранее выиграна на крикетных площадках Итона» великий английский писатель и христианский апологет Гилберт Кийт Честертон

По настоящему нация может гордиться не спортсменами профессионалами, порой больше напоминающими медалистов-корги, а множеством «дилетантов», которые, когда это нужно, встают плечом к плечу на её защиту.

Что ж. Для России, похоже, настаёт время плохих спортсменов.

Станислав Яковлев:

Вообще я конечно не спортсмен, и тем более не чиновник, ни знания, ни власти, чтобы решать, и даже просто рассуждать, стоит ли нашей сборной ехать на такие игры или нет, и под каким флагом там стоять - не имею, и слава Богу.

Но все же, хотел бы ещё раз напомнить самое важное: мотив «надо ехать в том виде, в каком приказано, чтобы доказать чего-то там» - глубоко и категорически ошибочный.

Как русские играют - и побеждают - без всякого допинга, Родченкова и прочего криминала - уже великолепно доказано на Олимпиаде в Рио. Это в ситуации, когда американским спортсменам с разрешения WADA легально амфетамин выписывают «для улучшения внимания».

Поэтому, что мы наблюдаем сейчас, уже не игра, и вообще не имеет никакого отношения к поискам истины и восстановлению справедливости; это глумливое сугубо политическое шельмование.

Дмитрий Ольшанский:

​

Есть профессии, в которых человек представляет не только себя.

Чиновники, военные, священники или спортсмены отличаются от обычных торговцев, вольных художников или пенсионеров тем, что выступают от лица общности, от лица той или этой коллективной сущности.

Именно во имя ее представления их и готовят, для этого они и нужны, а не просто для того, чтобы подписывать бумажки, махать кадилом, стрелять из ружья или прыгать с шестом.

И в тот момент, когда стоящая за ними общность нуждается в проявлении солидарности, в жестах какого-то ограничения или готовности к неудобствам - у них нет права частного человека на то, чтобы сказать: а вы кто такие? я сам по себе!

Они - не сами по себе.

Ну а привычный наш оркестр завывающей сволочи - не мешайте людям деньги зарабатывать и по заграницам ездить! они медальку получат, а потом и контрактик! - это знак того, что Россия за эти четверть века вообще отвыкла от солидарности даже профессионально обязанных к тому людей, что здесь широко и сытно зажил тип свиньи, которая сначала заработала миллионы, а потом радостно сообщает: а причем тут Россия? да здравствует мировой спорт и открытый мир!

И нельзя забывать главное.

РФ - это страна, где русский народ выступает под нейтральным флагом.

Тут же обсуждается идея страшной мести мировому спорту (кто-то шутит, но кто-то и вполне серьёзен).

Дмитрий Евстафьев:

И упаси нас Господь поднимать ставки в ответ на спорте. Пусть едет, кто хочет.

Команды... Нет, я считаю, что команды ехать не должны, но человек - не собственность государства и должен решать сам. Мы можем только пожать плечами и не подать руки, если мы не разделяем его стремления к членству в "олимпийской семье" любой ценой.

Хотя, конечно, аргументы, почему надо ехать, пока выглядят пошловато. От слова "совсем".

Но обострять ситуацию по спортивной тематике...

Нет.

Наша сила в непредсказуемости, асимметричности и движении зигзагами и галсами, следующий из которых не знаем мы сами.

Не шутка. Сегодня не до шуток.

Ответить надо. Да. Но не в спорте. И не сейчас. И без криков.

Вот, кстати, вам не кажется коллеги, что некоторые спонсоры нынешнего МОКа занимают слишком большую долю российского рынка? Нет? Да и с санитарным контролем у них так себе, кстати... Тараканы там, крысы... Ну, я как дебютную идею.

Все надо делать молча. И с улыбочкой, с улыбочкой.

Александр Сотник:

Получается, что "национальное достоинство", по которому "нанесен удар", у нас располагается где-то в районе мочевого пузыря.

Но шутки шутками, а ведь фюрер должен как-то ответить. Причем, масштабно, соответственно. И вот тут накрывает ужас, потому что несчастным Воронежем не обойтись. Здесь будет нечто такое, что заставит весь мир пошатнуться от офигения.

А уж это наши умельцы организуют. У них такой опыт - мама, не горюй.

Лишь бы я оказался неправ. Как же хочется, чтобы я ошибался!.

Василий Гатов:

Я могу ошибаться (дальнозоркая оптика, простите), но Путин завтра не может "спустить на тормозах" ситуацию с МОК и запретом российским спортсменам выступать под национальным флагом. Конечно, остается вариант "смириться", но, скорее всего, ВВП выберет какой-то другой. Бойкот, выход из МОК, что угодно, но не смиренное признание обвинений.

Воронеж, прости.

Борис Цейтлин:

Путин уже распорядился в ответ на отстранение России от Олимпиады закрыть все ДЮСШ?

Владимир Гельман:

Я, кстати, совсем не исключаю, что асимметричным ответом России на решение МОК об официальном отстранении сборной от Олимпиады в Южной Корее могут стать "активные мероприятия" со стороны "вежливых людей" из Северной Кореи с целью полного срыва Олимпиады (что называется, "так не доставайся ж ты никому")

Андрей Десницкий:

Бойкотировать олимпиаду, все сэкономленные деньги раздать спортивным чиновникам и их же увешать с головы до ног золотыми медалями.

Вот это будет по-нашему!

Но группа сторонников поездки тоже велика.

Кирилл Гончаров:

Но сейчас, важно, чтобы государство дало возможность нашим ребятам поехать на игры, без истерики на телевидении и упреков в отсутсвии патриотизма и прочей пропагандистской ерунды. Я понимаю, там есть масса организационных вопросов, но если спортсмен готов к этому, то как минимум, не стоит ставить ему палки в колеса.

Мяч на стороне власти.

Сергей Пархоменко:

Так. Пожалуйста, сограждане, спокойнее.

Все наоборот. Сборную России НЕ отстранили от участия в олимпийских играх 2018 года. Отстаранили от участия всех российских чиновников до единого, это да. Ну и блистательного Мутко пожизненно дисквалифицировали.

А спортсменам только запретили носить символику, поднимать флаг и исполнять гимн.

Всем «чистым» спортсменам - то есть тем, кто не был непосредственно обвинен в употреблении допинга или в участии в манипуляциях с анализами (соль и другие посторонние вещества в пробах мочи, мужская ДНК там же - как в тестах Ольги Зайцевой, например, - следы вскрытия пробирок и т.п., все подробно описано в докладе Комиссии Шмидта) - разрешено участвовать под наименованием «Олимпийский спортсмен из России», сокращенно OAR. Включая и командные виды спорта.

Так что теперь слово за российским начальством. Оно-то как раз вполне способно запретить участие именно спортсменам. Если посчитает, что без флага и гимна - это «ниже достоинства».

Катерина Гордеева:

А вообще, кто для кого? Человек для государства или наоборот?

Важно, какая у тебя родина или родине важно, какой у нее ты?

Ты без отечества -- кто? А что -- оно без тебя?

Люди разные про себя это очень по-разному в разное время решают. А государства решают почти всегда одинаково: ты прежде всего гражданин, налогоплательщик, субъект, резидент, а потом уже человек, гений, влюбленный, рассерженный, сомневающийся.

Но вот если ты всю свою жизнь положил на то, чтобы, например, красивей всех скользить по льду. Или выше всех прыгать. Или дальше всех бросать. Или лучше всех давать пас. То почему государство (или какие-то сообщества государств) должны решать, имеешь ли ты право это делать? Почему должен быть важен флаг, который нашит на твою форму, если ты и вправду круче всех летаешь или бегаешь?

Почему Родина не может тобой гордиться только потому, что ты -- это ты?

Мне вообще кажется, что должна настать такое время, чтобы вообще все спортсмены участвовали в олимпиаде под олимпийским флагом. И тогда это снова сделается спортивной историей, перестав быть политикой, а, следовательно, дурно пахнуть.

Максим Мотин:

Случившееся – это трагедия для страны. Мы потеряли целое поколение практически во всех зимних видах спорта. Глядя сейчас на всех этих псевдо-патриотов-пропагандистов, призывающих наших спортсменов не участвовать в Играх под нейтральным флагом, хочется у них спросить: с какой стати вы, не сделавшие ничего для страны, не знающие, что такое тренировки с 6-ти лет каждый день, что такое травмы, изнуряющие месяцы восстановлений, масса лишений и ограничений, с какой стати вы сейчас истерите? Для большинства спортсменов олимпийский старт – это мечта всей жизни, это то, ради чего они терпели, тренировались, гробили свое здоровье. Большинство из них не богатые люди. В отличие от «Соловьевых», которые получают миллионы за обман, вранье и лицемерие, спортсмены потом и кровью действительно прославляли страну, давали миллионам россиян повод для гордости. И вот в самый сложный момент, когда нужно поддержать спортсменов, поддержать тех, кто верил чиновникам, кто несмотря ни на что бился за четь страны, в этот момент эти пустомели вонзают ребятам нож в спину. Почему-то они позволяют себе решать за самих спортсменов. Удивительные негодяи. И вместо того, чтобы хоть немного постараться разобраться в сути проблемы и понять, что произошло, устраивают танцы на костях, обвиняют всех в заговоре, врут, несут <ерунду> и попросту уничтожают своими действиями целое поколение спортсменов. Они сейчас договорятся, что нас вообще лет на 8 дисквалифицируют, и не только от олимпийских игр.

Горько это констатировать, но нас унизили, а мы не только не попытались защититься, но и пытаемся всем рассказать, что мы красавчики. Жду, когда объявят альтернативную Олимпиаду и Паралимпиаду в Сочи в 2018 году. Надеюсь, дадут там возможность хоть денег спортсменам заработать. Постараться реализовать мечту им, видимо, возможности уже не дадут.

Мое мнение, что нужно участвовать в Играх, бороться, побеждать и доказывать всем, что мы чисты и сильны что все эти политические решения не касаются тех ребят, что готовы к Играм сейчас. Иначе получится, что накажут только спортсменов. А это абсолютно расходится с сутью спорта.

Ксения Собчак:

Уважаемые господа Мутко и Жуков. Это вы – оскорбление России. Это вы не поедете в Пхенчхан. И правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу. На честное олимпийское золото. Не смейте мешать честным людям побеждать! Не все же такие, как вы. А Россия стерпит. Выдержит. Терпит же вас, фром зе боттом оф хер харт. А нашим спортсменам я советовать не вправе, им все сказала наша многократная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова: «Я сама участвовала в Играх 1992 года в Альбервиле. И мы выигрывали и не ощущали себя оскорбленными. Мы просто доказывали, что мы самые сильные и непобедимые. И я не считаю, что это во всех смыслах позорно. Безусловно, хочется всегда выступать под родным флагом, но мы под любым флагом должны участвовать — спортсмены здесь не причем. Цвет флага — это политика. А дороже звания олимпийского чемпиона ничего не бывает. Оно должно быть завоевано в настоящей борьбе, и наши ребята этого заслуживают». Так что не слушайте моченосцев. Езжайте и побеждайте!

Алексей Шабуров:

Если спорт вне политики, то есть ли разница, под каким флагом выступает спортсмен?

Мне кажется, как раз МОК довольно принципиально сейчас разделил спорт и политику.

Надеюсь, рано или поздно все эти флаги и национальные понты на Олимпиадах отменят вовсе.

Алексей Широпаев:

На мой взгляд, МОК предоставил чистым спортсменам из России уникальную, счастливую возможность: выступить под белым, позитивным Олимпийским флагом, а не под путинским флагом режима агрессии и диктатуры. Интересно, многие ли воспользуются этим шансом - или возобладает "патриотизьм"?

Дмитрий Бавырин:

Я не хочу ввязываться в спор, нужен ли бойкот Олимпиады со стороны тех российских спортсменов, кто может поехать в Южную Корею под нейтральным флагом.

И я даже никого не хочу обидеть. Но...

Представьте себе, что у вас есть дело, которому вы посвятили всю свою жизнь. И у этого дела есть определенная система оценки, некая высшая награда, равноценная абсолютному признанию. Не важно, что это за дело - биатлон, математика, жонглирование пластиковыми фламинго или сын, поступающий в Принстон. Важно, что это действительно дело всей вашей жизни, но вы плюете на собственный многолетний труд и отказываетесь от своего заслуженного шанса на признание из солидарности с властями, которые то ли намошенничали, то ли подставились, подставив остальных.

Если вы к такому самопожертвованию готовы, то вы, конечно, можете призывать к бойкоту Олимпиады. Но учитывайте при этом, как выглядите со стороны. Может, со стороны вы <совершенно> не похожи на человека, готового пожертвовать чем-то большим и личным ради... Ради чего, кстати, а?

Не важно. Суть в том, что <совершенно> не похожи.

Дмитрий Гудков:

В сложившейся ситуации выступление под нейтральным, олимпийским флагом – лучший из возможных вариантов. И пусть хоть кто-нибудь попробует сказать про отсутствие патриотизма у спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Спортсменов, которые всю жизнь готовятся к этим соревнованиям, которые живут ради них – и у которых их чуть не отняли омерзительным и в буквальном смысле дурно пахнущим мошенничеством.

А ведь такие – кто начнут вопить о «предательстве» – найдутся. Только предавали-то именно Мутко вместе со всей российской властью – боролись за «честь страны», как умели. Вот такая у них подмоченная честь.

Я как бывший спортсмен знаю, что в этой ситуации правильно для спортсменов действующих: защищать настоящую честь страны, пусть у них и не будет моральной поддержки флага. Это важно – но за ее отсутствие нужно поблагодарить все тот же тайный орден моченосцев.

Фёдор Крашенинников:

Если бы я был спортсменом или тренером, и потратил много лет на подготовку (и не жрал при этом допинг!) - я бы поехал, наплевав на всех тех, кто все в нашей стране превратил в патриотическую истерику.

Но я, к счастью, не спортсмен и не тренер и это их дело.

Пётр Милованов:

Люди, которые до сегодняшнего дня "переживали" за спортсменов, начнут им же по мозгам ездить и склонять к бойкоту Олимпийских Игр в "знак протеста" против несправедливости?

Спортсменам приглашенным МОК, конечно, нужно принимать участие в ОИ. Посылать на три буквы всех чиновников, которые будут им мешать и обязательно публичить факты давления всяких муткоподобных.

Александр Рыклин:

Люблю спорт, всегда болел за наших...Дни, проведенные на Олимпиаде, вспоминаю с радостью и воодушевлением...

И с двойным энтузиазмом поддержу тех российских спортсменов, которые пошлют куда подальше наше гнилое спортивное начальство, наплюют на истерику в СМИ и выступят в Южной Корее под нейтральным флагом...(Что же теперь поделаешь, если российский флаг стал символом обмана, фальсификаций и воровства?)

И, если вороватая власть теперь откажется поддерживать спортсменов, мне кажется, найдутся российские бизнесмены, которые помогут олимпийской команде, если вдруг команда эта соберется...

Дмитрий Навоша:

Завтра спортсменам скажут, ехать им на Олимпиаду или нет. Хотя, согласно правилам участия в Олимпийских играх, правительство, Минспорта страны или ОКР не может запретить спортсменам выступать в соревнованиях.

«Государство оплачивает выступления спортсменов, ему и решать», звучит в интернетах. Вообще-то не обязательно. Мы не раз и не два рассказывали, как американские или канадские спортсмены собирали на подготовку к ОИ и поездку на них краудфандингом. «Ну, это чисто пендосская тема», скажете вы, и снова будете не правы. Совсем недавно лучший белорусский лыжник Сергей Долидович, снятый с довольствия белорусского минспорта (списан по возрасту), собирал на ОИ-2018 с помощью карудфандинга – и даже в небогатой Беларуси собрал нужную сумму за 10 дней.

Есть и место для стёба.

Никита Соколов:

"Вежливые люди" ходили по Крыму безо всяких опознавательных знаков. и их геройство ни у кого не вызывало сомнения, а потом некоторых медалями наградили. Отчего олимпийцам без опознавательных знаков не походить?

Максим Горюнов:

у страны с вежливой гибридной армией и спортсмены должны быть вежливые и гибридные: без флага, без гимна, без формы

Глеб Павловский:

олимпийскую форму между прочим можно купить в любом военторге

Есть и компромиссные точки зрения.

Юрий Сапрыкин:

На горизонте вырисовывается очередная распря по этическому признаку: ехать ли спортсменам под нейтральным флагом (потому что жизнь одна, и главное люди), или хлопнуть дверью и остаться дома (потому что Олимпиада, хотим мы того или нет — это состязание национальных гордостей). Уже понятно, какие слова будут брошены в чужой окоп из двух наскоро образовавшихся лагерей: тех, кто поедет, назовут предателями, про тех, кто останется, скажут, что они пожертвовали карьерой ради "ничего не значащих символов". Но может быть, хотя бы в этом случае правильно не "или - или", а "и - и"? Люди разные, кто-то верен флагу, кто-то коммерческому контракту, одни всю жизнь тренируются за океаном и забыли, как маму родную зовут, другие всю жизнь мечтают, как они будут стоять на пьедестале, и чтоб играл гимн, и вся страна плакала, хоккеисты и так все время на виду, а для саночников Олимпиада — единственный шанс на 15 минут славы. Что если оба пути правильные, просто для разных людей?

Аббас Галлямов:

Верхом изящества было бы, конечно, отправить всех наших бороться за медали под нейтральным флагом, а потом сосчитать все завоёванное золото и объявить, что как, мол, наши недоброжелатели не старались, а мы все-равно победили.

Другой вариант - более традиционный. Использовать запрет для того, чтобы обидеться и никого из наших спортсменов не пускать. Бойкот, мол, этим мерзавцам.

Сейчас, думаю, судорожно просчитывают количество золота, которое мы можем взять. Если больше других, могут выбрать первый вариант, если меньше - второй.

Виталий Третьяков:



Ну и сразу комментарии соответствующие пошли. Похоже, сверху дана команда исполнять не гимн России, а песню на музыку Баха.

А спортсмены твердят одно: все и так будут понимать, кто победил. И без флага. То есть им флаг неважен...

Георгий Бовт:

По СМИ уже пошло. Рапортички, видать, розданы. Мол, надо ехать, ведь спортсмены готовились, это дело их жизни. Мол, мы же будем знать, что это наши, будем за них болеть. По сему поводу вспоминается старик Черчилль (по памяти): кто выбирает унижение, чтобы избежать войны, тот получает и войну, и унижение. Нечего в общем туда ехать.

Глеб Черкасов:

Одни разгоряченные люди в телевизоре и социальных сетях, говорят, что спортсмены ехать должны

Другие разгоряченные люди в телевизоре и социальных сетях говорят, что спортсменам ехать на этих условиях нельзя.

И те и другие в обычных условиях, как правило, позиционируют себя как путинисты, сторонники т.н.. "путинского большинства". И получается, что объединяет их многое, но взгляды на мир во многом разные.

Тут бы конечно главному источнику большинства появляться раз в полгода чтобы не давать поводов для расстройства тем сторонникам,которые не согласны в данный момент с ним.

Но как раз вся система построена на его активном участии в процессе.

Вот это интересное противоречие, за которым надо будет понаблюдать

Но Путин пока молчит. Зато случившееся постепенно начали комментировать известные спортсмены.

На sports.ru - зажигательный комментарий Светланы Хоркиной:

Я сегодня слушала вердикт МОК и удивлялась. Сегодня треснул фундамент всего международного олимпийского движения… Как мы дальше будем жить?

Честно, я надеюсь, что дальше еще произойдут какие-то изменения… Но сегодня мне это даже комментировать сложно. Как можно уложить в голове запрет на участие в открытие и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди.

Станислав Минин:

Я могу назвать с десяток вещей, которые меня, как российского гражданина, унижают сильнее, чем решение МОК.

Например то, что очень многих даже не надо убеждать в том, что во всем виноваты пиндосы, Зеппельт и Родченков, а мы чисты аки слеза и не при делах.

У многих уже изначально готова матрица "это все они", ее нужно просто наполнить конкретными "ими".

Пугает общество, которое убеждено, что его унижают или унизили извне.

Пугает тем, что может вырасти.

Инесса Землер:

Любопытно наблюдать за сменой тональности в комментариях всяких деятелей. Для начала посмотрела пресс-подход Жукова, Смирнова и Медведевой - абсолютно уравновешенное и в высшей степени корректное выступление. Не думаю, что им перед поездкой не давали определённых установок на предмет как себя там вести. На этом фоне, конечно, истерики депутатов-сенаторов явно диссонировали. В последний час в ленту посыпались выссказывания в стиле Жукова, такие же спокойные и трезвые. Так, например, высказались и Татьяна Навка (рассматривайте ее в этом контексте в любой ипостаси), и сенатор с самой красноречивой должностью Климов. Пока никаких выводов, чисто констатация.

Олег Пшеничный:

Представляю себе, как тяжело быть спортивным журналистом. Во-первых, приходится из года в год следить за монотонно повторяющимися однотипными событиями и пытаться их привлекательно описать, но во вторых и в главных - приходится общаться со спортсменами, хочешь ты или нет.

И вот что они могут тебе сказать, например:

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина:

- Сегодня треснул фундамент всего международного олимпийского движения… Как мы дальше будем жить?

До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди.

(Тут журналист осторожно спрашивает)

– Мы победим всех?

– Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчемности. Там странные люди, которые думают, что они лучше всех. Если честно, то я не понимаю, как будет дальше. Ждем позиции наших чиновников, которые сегодня наделены властью и должны готовить ответ. Они должны сказать стране, как мы дальше будем жить.

Михаил Крутихин:

Никто не ждет от таракана, победившего соперников на тараканьих бегах, большого ума и высоких моральных качеств. Так что же вы прислушиваетесь к мнению спортсменов-рекордсменов и тиражируете их высказывания? Бегают-прыгают хорошо - и ладушки. Это их дело. На хрена вам внимать тупым и подлым верноподданическим заявлениям родниных и овечкиных?

Нашли моральные авторитеты.

Свою порцию критики, впрочем, получает и МОК.

Михаил Калашников:

Написал и стер два поста про олимпийский спорт. Не очень люблю писать про актуальное, обычно новости ничего не значат. Тем более что я сейчас к спорту имею минимум отношения. В итоге осталась одна мысль: не понимаю, почему люди, чьи лучшие моменты жизни позади, решают за тех, у кого еще все может быть гораздо лучше, чем у них. Это далеко не только спорта касается.

Типичный закончивший карьеру спортсмен - примерно ноль в плане нормальных умений простой работы в коллективе и большом городе. Если он становится чиновником, этот недостаток эмпатии, опыта и уважения к другим закрепляется до конца жизни. Если ему за это еще и много платят - посмотрите, что получается, в спортивных новостях.

Мечтаю о времени, когда управлять спортом будут те, кто умеют управлять, а не бегать и прыгать. В принципе, одно другому не мешает, вопрос в том, кто что развивает и кто на что надеется.

Илья Красильщик:

Я вообще не люблю Олимпиады — мне не очень интересны все эти виды спорта, мне неинтересны церемонии открытия и закрытия, мне кажется, что это огромная очень бюрократическая махина, в которой чиновники соревнуются друг с другом непонятно в чем. Я не знаю никаких других мероприятий, где перед стотысячным стадионом выступает чиновник и зачитывает пресс-релиз. Но во всех Олимпиадах есть одна очень важная штука — это человеческие истории. Они как-то прорываются через всю эту чиновничью мертвечину. Каждая Олимпиада запоминается таким.

Я думаю, что сейчас случилось — это, конечно, тоже про чиновников. Я думаю, что говорить — «и правильно, что отстранили», некрасиво. Потому что сейчас одни чиновники победили других — и есть ли тут политика или нет, вообще неважно, потому что случившееся — результат омерзительной аферы, за которую, видимо, нынешний вице--премьер Мутко должен сидеть в тюрьме. Я думаю, что если спортсмены поедут под нейтральным флагом, это будет победой человека над системой — отстранили-то чиновников на самом деле. Но к сожалению, бюрократы сейчас опять победят, никто никуда не поедет. Внутреннего расследования никакого не будет. Враг у нас — Родченков, а мы, ну что мы, в Штатах тоже негров линчуют.

Короче, никакой радости я по поводу случившегося не испытываю, все это стыдно, неприятно и очень грустно.

Сергей Ерженков:

Принцип коллективной ответственности - это всегда плохо. Какие бы благие цели ни преследовал МОК, наказывать целую страну на основании показаний олимпийского моченосца Родченкова - явный перебор. Санкции, отстранение от Олимпиады - лучшего повода сплотить страну, изолировав ее от мира, не придумаешь. Насколько я знаю, у Путина было два варианта, где и как объявить о старте избирательной кампании. Либо на молодежном слете, что положило бы начало новому политическому циклу (блокчейн, диверсификационная экономика, кадровый резерв с румяными лицами), либо в гудящем заводском цеху, среди хмурых работяг в промасленных халатах - по сценарию Уралвагонзавода: Васильевский спуск, батяня-комбат, умремьте ж под Москвой. После решения МОК сомнений не осталось: завтра во время посещение Горьковского автомобильного завода он объявит о выдвижении и произнесет мюнхенскую речь. А дисквалифицированный Мутко теперь будет в фаворе, большое политическое будущее его ждёт. Помните, в Бесах Верховенский связывал ячейку кровью? Мутко связал всех мочой.

Александр Баунов:

Если выясняется, что в школах одного из регионов во время сдачи ЕГЭ выключаются все камеры, ученики проносят с собой телефоны, а учителя дружно вписывают за них ответы, естественно желание детей из других регионов и их родителей не конкурировать с ними на равных при поступлении в столичные вузы.

Другое дело, какие выводы нужно сделать из этой ситуации? Уволить директора, отстранить учителей, отобрать телефоны, включить камеры? Все пересдать? Или года на четыре запретить детям из этого региона сдавать экзамены и поступать в вузы? Нечего. Пусть в автосервис идут.

Ах да, ещё директор с учителями могут объявить, что в эти ваши сраные университеты мы вообще не поедем. У нас жизнь лучший учитель.

#олимпиада #дорогаяеленасергеевна

Александр Морозов:

Это примерно, как если бы Диссернет был не российской организацией, а Международным комитетом. И вдруг нам из Болоньи или из Нью-Йорка прислали "анализ проб" диссертаций, подтвержденных российским ВАКом за 10 лет и все эти фальшивые диссертации отменили "снаружи". Какой бы поднялся горький крик в Госдуме: "Простите, ребята, не смогли вас защитить!". Кого вас? Это целая гигантская государственная афера. Патриотично - не "защищать", а расследовать внутри страны и наказать организаторов. А иначе это продолжение растления людей.

Как часто в таких случаях, переходят к разговорам, а нужен ли стране вообще профессиональный спорт.

Алексей Чадаев:

Считаю произошедшее с Олимпиадой хорошим поводом для того, чтобы радикально пересмотреть бюджетирование и организацию спорта в России - перераспределив деньги от «спорта больших достижений» к массовой физкультуре. Зло - в превращении «большого спорта» в разновидность циркового шоу, где зачастую физически искалеченные (с допингом или без - даже неважно) люди демонстрируют нечто принципиально за гранью обычных человеческих возможностей, и спор о допинге - не более чем последствие этой изначально порочной установки. А миллионы обывателей сидят у телевизоров, пьют пиво и ведут не только неспортивный, но и нездоровый образ жизни.

Такая постановка вопроса еще вчера казалась нереальной. Но мировые спортивные чиновники дали нам шанс - тут как с антироссийскими санкциями, которые в реальности скорее помогли нам восстановить ряд отраслей.

И, да, для этого надо полностью поменять все нынешнее спортивное начальство, отчитывающееся золотыми медалями олимпиад и мегастадионами. Пусть их сменщики теперь отчитываются количеством людей, участвующих в спортивных мероприятиях муниципального масштаба, уровня двора и микрорайона. А спорт как шоу - оставить МОКу и иже с ними.

Вот это будет патриотично - по сути, не по форме.

Алексей Рощин:

В принципе, сегодняшние события в связи с решением МОК - прекрасный повод ВООБЩЕ убрать государство из спорта в России. Типа "обидевшись". "Ах вы так! А мы тогда... А мы тогда... А мы тогда отныне вовсе не будем этим вашим спортом заниматься! Ни в каком виде!" Сказали б так все чиновники и гордо отвернулись.

Вот тут-то и наступило бы ЩАСТЬЕ. То есть как это бы выглядело? Они нам запретили герб, флаг и гимн - а мы в ответ ни рубля из бюджета любого уровня ни на какие "спортивные мероприятия". Хоть на Олимпиаду, хоть на Спартакиаду, хоть на бег в мешках. Всё. Хватит! Запретить законодательно. И все "фонды поддержки спорта" с госучастием - тоже запретить. Чтоб ни-ни!

Естественно, тут же рухнет весь так называемый "профессиональный футбол", накроется медным тазом хоккей, исчезнут все эти волейболы, баскетболы... Уедет, естественно, кореец Ан, плюнет американец Уайльд. Самораспустятся и так называемые "народные виды", все эти "ассоциации по игре в городки" и прочее - у нас ведь все сидит на государственном подсосе. Вопрос о поездке на Олимпиаду отпадет сам собой - у 90% наших "спортсменов" не найдется своих или спонсорских денег даже на билет до Кореи, не говоря уж об экипировке.

"И вот тогда - из слез, из темноты..." Да, но это потом. Но сначала, после ухода государства, весь наш "спорт высших достижений" подохнет. Туда ему и дорога.

Спортсменов жалко, говорите? А почему жалко? Если хотят заниматься любимым делом - пусть ищут деньги. Чего тут жалеть-то? Так мир устроен.

И, между нами говоря, на Олимпиадах вообще-то и надо выступать исключительно под своими именем и фамилией. Олимпиада - соревнования людей, а не стран. На этом еще Пьер де Кубертен очень и очень настаивал.

Так что нынешнее решение могло бы серьезно нас всех оздоровить, а заодно положить начало очень хорошей традиции: заниматься спортом без флага, герба и гимна.

Михаил Виноградов:

Самое мудрое в данной ситуации для государства - самоустранииться. Тем более что правовые основания кому-то из соотечественников что-то запрещать не очень очевидны.

А в перспективе и вовсе отказаться от бюджетного финансирования олимпийцев, чтобы не возникало собразна и рычагов что-нибудь отрегулировать и запретить. Да и денег жалко, пусть даже мы и держимся.

Татьяна Шабаева:

"Про Олимпиаду" я думаю то же, что про Ксению Собчак.

Не надо её смотреть. Не надо её обсуждать. Не надо жить так, будто она существует на свете.

Всем, кроме профессиональных спортсменов и их родственников (категория столь же немногочисленная, как поклонники Ксении Собчак) это сделать легко. Даже олимпиаду в Сочи, красу и гордость и скрепу, я смотрела в четверть глаза. А после трагической сдачи возможностей 2014 года не смотрела ни одного крупного спортивного соревнования, вообще ни разу. Потому что это суррогат. Потому что "быстрее, выше, сильнее" -- это должно быть сперва про жизнь, и только потом про спорт. Ну, не интересно иначе. Иначе -- только "показать себя, заключить контрактик и махнуть в США". Ну, и/или в Госдуму. Не интересно.

Владимир Милов:

А также я уже писал об этом во время Олимпиады в Сочи (и получил в свой адрес массу тумаков), но повторю - а вам реально так интересно смотреть на эти соревнования по всяким непонятным видам спорта типа скелетона, дауншифтинга, стар-трека и хоккея-с-кирпичом? Ну хорошо, допустим, в сборной России по керлингу симпатичные девчонки, но если вы хотите посмотреть на по-настоящему симпатичных девчонок, то я могу вам посоветовать... ой, впрочем, не будем сейчас об этом.

Честно говоря, прекрасно понимаю жителей многих западноевропейских городов, которые выступают категорически против приема у себя зимних Олимпиад. Искренне не понимаю, зачем вообще всё это надо.

Михаил Пожарский:

Нет, не подумайте, будто я против профессионального спорта. Профессиональный спорт - это круто. Люди любят бокс? Они покупают билеты и смотрят бокс. Людям нравится футбол? Они платят деньги и идут смотреть футбол. Людям нравятся Олимпийские игры? Они поку... а нет, государство просто забирает у нас деньги, чтобы тренировать всю эту "национальную гордость", строить за миллиарды всякие дворцы спорта, содержать кучу дармоедов из министерства спорта. Но деньги государству, прежде всего, дают не на это. Государство вроде как обязано строить дороги, больницы, школы. Ракеты сраные, в конце концов, клепать. Но тут оно приходит к нам раз в четыре года и такое: "извини, братан, с больницами и школами что-то не срослось, зато гляди как наши с палкой прыгают! А команда по керлингу? Вообще заглядение! Так, как это ты не знаешь, что такое керлинг? Может ты еще и гордиться не хочешь, шпион американский? В Бобруйск, кстати, ездил? В Бобруйск ездил, сука?"

Олимпийские игры - странный пережиток. Они начинались как соревнование любителей и выродились в межгосударственную пиписькомерку, где сходятся профи, натасканные с раннего детства и залитые химией по самые брови. И это единственное соревнование, в котором нищим авторитарным странам есть, что ловить. Раньше они могли выделиться хотя бы на поле боя. Но теперь и война - производное от науки и экономики. Демонстрировать "личную доблесть" и "дух народа" можно только в спорте. Здесь можно отобрать талантливых мальчиков и девочек, накачать химией. Пускай к тридцати они станут инвалидами, зато сейчас утрут нос всем этим мировым гегемонам с их огромными экономиками. Где была ваша экономика, когда через барьер скакать надо было, ахаха?

В развитой стране еще поди поищи тех, кто согласится рисковать здоровьем ради спорта высших достижений - других путей к успеху, что ли, нету? Зато там, где большой спорт является одним из немногих способов вырваться из нищеты и бесправия - не будет отбоя от желающих. Но вот опять незадача - оказывается все-таки нужно иметь научную базу, чтобы изобретать такую химию, которую не обнаружат. Повсюду хитрость, подлость и обман. И никакого честного соревнования...



А вот Олег Кашин в своей колонке на Republic (в полном виде доступна только подписчикам) пишет о важном, даже центральном месте спорта в российской жизни:

Понятно, что в таких условиях лишение российских спортсменов на пхенчханской Олимпиаде права на национальную сборную с флагом и гимном – событие не только спортивное или политическое, но экзистенциальное, затрагивающее самые основы национального бытия. В свое время в ходу был термин «удар в спину» применительно к туркам, которые сбили российский самолет, здесь можно говорить об ударе в сердце, и это звучит чуть двусмысленнее, чем про спину, потому что неясно, что именно произошло – ножевое ранение или инфаркт (если эту метафору делать совсем мрачной, то нужно сказать, что точный ответ даст только вскрытие). Обе версии одинаково соблазнительны – либо коллективный Запад в рамках того же сюжета, в котором собраны санкции за Крым и Донбасс и американский скандал с хакерами, указывает России на ее новое место в миропорядке, либо некомпетентные проходимцы во власти, ответственные за спортивные дела, пользуясь предоставленным им карт-бланшем, заигрались и привели российский спорт к катастрофе. Поскольку одна версия не исключает другую, рано или поздно они соединятся в одну. Сегодня и МОК, и Владимир Путин одинаково рискуют, что унижения в Лозанне им не простят.

Кто именно не простит – конкретных фамилий, имен и отчеств пока нет, но это и не важно; когда Ирина Роднина плакала на пьедестале в Лейк-Плэсиде, она тоже не знала, кто именно из сотен миллионов телезрителей через тридцать лет сделает ее депутатом Госдумы. Сейчас у власти болельщики из семидесятых. Когда-нибудь их сменят болельщики из десятых, то есть вне зависимости от политических взглядов и ценностей люди, пережившие 5 декабря 2017 года общенациональное потрясение с недопуском на Олимпиаду. Такие эпизоды формируют характер нации на десятилетия вперед. Понятно, что ни Мутко с Родченковым, ни функционеры МОК ни о чем таком не думали, но именно они сейчас сделали нас такими, какими мы будем лет через двадцать.