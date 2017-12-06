ООН прекратит поставку продуктов в Донбасс из-за нехватки денег

Всемирная продовольственная программа ООН в конце февраля прекратит поставки помощи на восток Украины из-за нехватки финансирования. Об этом Reuters рассказал представитель организации на Украине Нил Уокер.



По его словам, в прошлом году число нуждающихся в продовольственной помощи людей на востоке Украины удвоилось. По оценкам ООН, в 2016 году в Донбассе с проблемой дефицита продовольствия сталкивались порядка 620 тысяч человек, сегодня их более миллиона. Всего в гуманитарной помощи из-за конфликта в Донбассе нуждаются более 3 миллионов человек, — добавил Уокер. Всемирная продовольственная программа ООН из-за отсутствия средств не может обеспечить их всех едой, пояснил он. Ранее ООН запросила на эти цели 200 миллионов долларов, но пока получила менее трети необходимой суммы. В понедельник ООН обратилась к международным организациям с призывом выделить 187 миллионов долларов для пострадавших от конфликта в Донбассе.

Кризис на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Боевые действия привели к гибели людей и повлекли за собой ухудшение гуманитарной ситуации, сказавшейся на населении региона. В Донбассе за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке сепаратистов. Москва не признает эти обвинения.