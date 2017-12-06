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В Екатеринбурге школьника высадили из автобуса из-за иностранной монеты

В Екатеринбурге 12-летнего школьника высадили из автобуса из-за попытки расплатиться за проезд иностранной монетой. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Свердловской области. В ведомстве начали проверку.

По словам отца мальчика, утром его сыну в автобусе сдали сдачу при оплате за проезд монетой, которая была похожа на 10 рублей, но в итоге оказалась несколькими американскими центами. Он этого не заметил. На обратном пути школьник передал деньги за проезд кондуктуру, тот их не принял и потребовал, чтобы ребенок вышел из автобуса. Родители школьника подали жалобу в диспетчерскую службу транспортной компании.

В ноябре прошлого года Следственное управление Екатеринбурга возбудило уголовное дело после сообщения о том, что кондуктор выгнал из автобуса девятилетнюю школьницу, у которой не было билета, и девочке пришлось идти домой в сильный мороз.

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