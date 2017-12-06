В США конгрессмен объявил об отставке из-за обвинений в домогательствах

Американский конгрессмен объявил об отставке после обвинений в домогательствах. 88-летний Джон Коньерс сложил полномочия после того, как несколько сотрудниц его аппарата обвинили политика в неподобающем поведении. Сам конгрессмен эти обвинения отрицает.

Коньерса называют старейшим конгрессменом; ни один афроамериканец за всю историю США не переизбирался успешно столько раз, сколько это удалось ему. В высшем законодательном органе Коньерс заседает с 1965 года. Об отставке депутат объявил из больницы, куда был госпитализирован с признаками нервного переутомления. Коньерс хочет, чтобы его место от округа под Детройтом занял 27-летний сын, но, как сообщается, на внеочередных выборах конкуренцию ему составит внучатый племянник бывшего парламентария.

По информации издания BuzFeed News, одна из жертв Коньерса, уволенная за отказ вступить с ним в интимную связь, подала в суд, выиграла дело и получила материальную компенсацию. По данным СМИ, речь идет о сумме в 30 тысяч долларов. Тем не менее все обвинения против себя Коньерс отвергает и не может понять, чем они мотивированы. "То, что сейчас происходит, нисколько не затмит моих достижений в деле борьбы за гражданские и экономические права всех американцев", – заявил Джон Коньерс.