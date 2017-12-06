Россиянам предложили поехать на Игры под флагами "Романовской империи"

Российским спортсменам предложено выступать на Олимпиаде-2018 в Южной Корее под флагами виртуального государства "Романовская империя". Об этом изданию Znak.com заявил российский бизнесмен Антон Баков, который его возглавляет. Предприниматель уточнил, что у виртуальной империи еще нет своего представительства в Международном олимпийском комитете, поэтому Россия также может подумать над тем, чтобы выступить под флагом Белоруссии или другого государства СНГ.

Баков несколько лет был депутатом Госдумы, а также участвовал в выборах мэра Екатеринбурга и губернатора Свердловской области. В 2011 бизнесмен провозгласил так называемую "Романовскую империю", которую объявил единственным правопреемником государства, основанного императором Петром Первым. Год спустя Баков создал Монархическую партию и призвал установить в России конституционную монархию.

В 2014 году "Романовскую империю" возглавил член императорского дома Романовых принц Карл-Эмих Лейнингенский – прямой потомок российского императора Александра Второго. Вслед за этим суверенитет виртуального государства признали Албания, Македония, Черногория, Антигуа и Барбуда, Гамбия и Кирибати. Баков планировал в обмен на инвестиции получить у Кирибати суверенные права на несколько островов в Тихом океане и воссоздать на них империю под управлением династии Романовых. Однако островное государство отказалось от сделки.

Во вторник, 5 декабря, исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. МОК на основании двух расследований счел доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Российские спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. По решению исполкома также дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Бывший министр спорта, вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожизненно отстранен от присутствия на Олимпиадах.

