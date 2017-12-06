Сторонники Саакашвили провели в Тбилиси "предупредительную акцию"

Партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" провела в центре Тбилиси митинг в защиту своего лидера. Они заявили, что акция должна стать предупреждением о неминуемости массовых протестов в случае, если Саакашвили окажется в грузинской тюрьме.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кобаладзе, около трех тысяч однопартийцев Саакашвили собрались у памятника Шота Руставели в центре грузинской столицы. Накануне председатель политического совета партии Ника Мелия назвал предстоящую акцию "манифестацией достоинства". Оппозиционеры не исключают, что Михаила Саакашвили вскоре экстрадируют из Киева и он окажется в одной из тюрем Тбилиси. В Грузии против него возбуждены четыре уголовных дела.

Как заявила во время шествия одна из лидеров партии, депутат Тинатин Бокучава, "грузинский народ не позволит украинскому олигарху Петру Порошенко и основателю правящей партии "Грузинская мечта" миллиардеру Бидзине Иванишвили подавить волю народов к свободе и осуществить репрессии против Саакашвили по заданию президента России Владимира Путина".

Оппозиционеры предупредили, что намерены внимательно следить за развитием событий в Киеве и не исключают гораздо более масштабных акций протеста в будущем. Полиция не мешала участникам "манифестации достоинства" двигаться по проспекту Руставели, хотя в результате шествия центральный проспект города перекрыли на несколько часов.