Персонами года по версии Time стали жертвы сексуальных домогательств

Номинации "человек года" по версии журнала Time удостоены люди, первыми рассказавшие миру о сексуальных домогательствах в рамках движения #MeToo. Среди них – певица Тейлор Свифт, режиссер Роуз Макгоуэн, актриса Эшли Джадд.

Второе место в рейтинге занял президент США Дональд Трамп, он был "Человеком года" в прошлом году. На третьей строчке оказался председатель ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. В шорт-лист также входил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Издание Time называет "человека года" в своем декабрьском номере уже 90 лет. В 2007 году, когда номинацию получил президент России Владимир Путин, в редакции объясняли, что "это не знак одобрения и не признание популярности", а лишь отражение сил, меняющих мир "во благо или во вред". "Человеком года" дважды становились несколько американских президентов, в том числе предшественник Трампа Барак Обама.