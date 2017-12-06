Венгерского ультраправого политика обвинили в шпионаже в пользу России

Венгерская прокуратура обвинила депутата Европарламента от Венгрии Белу Ковача в шпионаже в пользу России. Как сообщает агентство Reuters, политика подозревают в сборе информации о работе институтов Евросоюза в интересах российских спецслужб.

Белу Ковач – депутат от венгерской праворадикальной партии Jobbik, которая выступает в поддержку президента России Владимира Путина. По версии следствия, депутат часто встречался с российскими дипломатами и посещал Москву. Ковач отрицает связи с венгерскими или иностранными спецслужбами.

Прокуратура Венгрии также подозревает Ковача в мошенничестве на сумму более 21 тысячи евро. Как выяснило Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, в 2012–2013 годах депутат фиктивно трудоустроил в Европейский парламент четверых стажёров, которые не ходили на работу.