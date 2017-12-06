Путин объявил о своем участии в президентских выборах

Президент России Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства в 2018 году. О намерении участвовать в выборах Путин объявил на митинге-концерте, посвященном 85-летию завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде. "Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет", – добавил президент.

В течение 2017 года Путина неоднократно спрашивали о том, будет ли он участвовать в выборах главы государства, однако он каждый раз уходил от ответа. 6 декабря ему вновь задали этот вопрос на "Всероссийском форуме добровольцев". Путин в ответ заявил, что объявит о своем решении "в ближайшее время". Он спросил участников форума, поддержат ли они его выдвижение. В зале прозвучали аплодисменты. Путин пообещал учесть эту реакцию.

Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с конца 1999 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.

Ранее о намерении участвовать в выборах президента России объявили телеведущая Ксения Собчак, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и бизнесмен Сергей Полонский. В выборах также намерен участвовать оппозиционер Алексей Навальный, однако власти заявляют, что он не имеет права выдвигаться из-за обвинительного приговора по делу "Кировлеса". Политик, несмотря на это, продолжает свою предвыборную кампанию.