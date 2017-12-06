В Москве открылся фестиваль документального кино "Артдокфест"

В Москве в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в среду состоялось открытие фестиваля документального кино "Артдокфест" – показом фильма Аскольда Курова "Процесс", посвященного отбывающему в России тюремный срок по обвинению в терроризме украинскому режиссеру Олегу Сенцову.



Как сообщил организационный комитет фестиваля, параллельно состоялось альтернативное открытие "Артдокфеста". В самом большом кинозале Москвы представлены премьеры двух российских картин – "Андрей Звягинцев. Режиссер" Дмитрия Рудакова и "Я – Катя Голубева" Наталии Ю.

В главную конкурсную программу фестиваля, призы для которой предоставил телеканал "Настоящее время", вошел 21 фильм. Жюри "Артдокфеста" в этом году возглавляет заслуженный учитель России Сергей Казарновский, среди членов жюри – журналист, дизайнер, главный редактор журнала "Мезонин" Наталья Барбье и поэт Вера Полозкова. В жюри фестиваля приглашаются видные деятели культуры, не являющиеся профессионалами в области неигрового кино.

Радио Свобода традиционно является партнером кинофестиваля "Артдокфест" и подробно рассказывает о его работе. В разных фестивальных программах и мероприятиях этого года будут представлены 7 кинолент проекта документального кино Радио Свобода "Признаки жизни". 9 декабря в программе "Артдокфеста" состоится специальный показ фильмов Радио Свобода.