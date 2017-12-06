Госсекретарь США отметил "отсутствие нормализации" связей с Россией

Министры иностранных дел НАТО согласились с тем, что в настоящее время "нет нормализации" связей с Россией. Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по окончании встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе. "На этом заседании НАТО мы много обсуждали, что такое надлежащее взаимодействие с Россией, и я думаю, что среди всех членов НАТО существует широкий консенсус, что нормализация диалога с Россией сегодня отсутствует", – сказал он, не вдаваясь в детали.

Тиллерсон также отметил, что Соединенные Штаты настаивают на соглашении с Москвой о развертывании миротворческих сил Организации Объединенных Наций в восточной части Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты ведут боевые действия против украинских правительственных сил. В ходе конфликта, который продолжается с апреля 2014 года, погибли более 10 тысяч человек.

"Мы уделяем приоритетное внимание прекращению насилия – это наш первый приоритет, и мы стремимся к тому, что нам нужно разместить там миротворческие силы", – сказал Тиллерсон накануне запланированных на 7 декабря переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Тиллерсон заявил, что нормальные отношения с Россией не могут быть установлены до тех пор, пока Москва не прекратит поддержку сепаратистов на Украине и не вернет Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз будет продолжать диалог с Россией, одновременно укрепляя потенциал своего сдерживания и поддержку партнеров в Восточной Европе. Столтенберг выступил перед журналистами в Брюсселе во второй день встречи министров иностранных дел НАТО, в которой также участвовал Тиллерсон.